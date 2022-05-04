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Базель
04.05.2022, FT 2 : 3
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
04 мая 2022, 21:54 | Обновлено 04 мая 2022, 22:13
1772
2

Победный гол грудью! Динамо обыграло Базель в благотворительном матче

Денис Попов оригинальным способом отправил победный мяч в ворота соперника

04 мая 2022, 21:54 | Обновлено 04 мая 2022, 22:13
1772
2
Победный гол грудью! Динамо обыграло Базель в благотворительном матче
ФК Динамо Киев

В рамках серии благотворительных матчей в Европе киевское «Динамо» провело поединок со швейцарским клубом «Базель».

В первом тайме счет открыл Александр Караваев, однако затем киевляне пропустили гол в раздевалку, а во втором тайме хозяева поля вышли вперед.

В последней трети матча динамовцы перешли к атакующим действиям и усилиями Александра Андриевского сумели сравнять счет. А затем Денис Попов оригинальным способом, замыкая прострел грудью, отправил победный мяч в сетку ворот соперника.

Серия благотворительных матчей киевского «Динамо» проходит под лозунгом «Матч за мир! Остановим войну!» Все средства, вырученные от реализации билетов, будут направлены на помощь украинцам, пострадавшим от войны с российским агрессором.

Часть игроков «Динамо» отправится в расположение сборной Украины, а остальные футболисты 13 мая проведут поединок против эстонской «Флоры».

Благотворительный матч

4 мая, Базель (Швейцария), «Санкт-Якоб Парк»

Базель (Швейцария) – Динамо Киев (Украина) – 2:3

Голы: Салаи, 43, Эспозито, 61 – Караваев, 23, Андриевский, 78, Попов, 81.

Динамо: 1. Бущан – 20. Караваев, 25. Забарный, 34. Сирота, 44. Дубинчак – 5. Сидорчук (К), 10. Шапаренко, 29. Буяльский, 28. Кравченко, 17. Ванат – 41. Беседин.

Запас: 71. Бойко, 35. Нещерет, 4. Попов, 6. Бурда, 8. Шепелев, 14. Овчаренко, 18. Андриевский, 19. Гармаш, 22. Викентий Волошин, 73. Боль, 89. Бражко, 99. Антюх.

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Попов (Динамо Киев).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Андриевский (Динамо Киев).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Ваутер Бюргер (Базель).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Салаи (Базель).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Караваев (Динамо Киев).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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sahka1981
Молодці! Цікавий матч, прекрасна атмосфера на трибунах, 18 000 вболівальників. Після рикошету і 1-2, динамівці трішки знітились, але заміни змінили гру, в першу чергу вихід Андрієвського,  і змогли досягти перемоги.
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+3
IgorIgor
С победой Динамо интересная игра, много забитых мячей
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0
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