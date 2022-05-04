Победный гол грудью! Динамо обыграло Базель в благотворительном матче

В рамках серии благотворительных матчей в Европе киевское «Динамо» провело поединок со швейцарским клубом «Базель».

В первом тайме счет открыл Александр Караваев, однако затем киевляне пропустили гол в раздевалку, а во втором тайме хозяева поля вышли вперед.

В последней трети матча динамовцы перешли к атакующим действиям и усилиями Александра Андриевского сумели сравнять счет. А затем Денис Попов оригинальным способом, замыкая прострел грудью, отправил победный мяч в сетку ворот соперника.

Серия благотворительных матчей киевского «Динамо» проходит под лозунгом «Матч за мир! Остановим войну!» Все средства, вырученные от реализации билетов, будут направлены на помощь украинцам, пострадавшим от войны с российским агрессором.

Часть игроков «Динамо» отправится в расположение сборной Украины, а остальные футболисты 13 мая проведут поединок против эстонской «Флоры».

Благотворительный матч

4 мая, Базель (Швейцария), «Санкт-Якоб Парк»

Базель (Швейцария) – Динамо Киев (Украина) – 2:3

Голы: Салаи, 43, Эспозито, 61 – Караваев, 23, Андриевский, 78, Попов, 81.

Динамо: 1. Бущан – 20. Караваев, 25. Забарный, 34. Сирота, 44. Дубинчак – 5. Сидорчук (К), 10. Шапаренко, 29. Буяльский, 28. Кравченко, 17. Ванат – 41. Беседин.

Запас: 71. Бойко, 35. Нещерет, 4. Попов, 6. Бурда, 8. Шепелев, 14. Овчаренко, 18. Андриевский, 19. Гармаш, 22. Викентий Волошин, 73. Боль, 89. Бражко, 99. Антюх.