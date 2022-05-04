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Украина. Премьер лига
04 мая 2022, 19:43 | Обновлено 04 мая 2022, 20:16
1034
0

Стал известен стартовый состав Динамо на матч с Базелем

Мирча Луческу определился с составом на благотворительный матч

04 мая 2022, 19:43 | Обновлено 04 мая 2022, 20:16
1034
0
Стал известен стартовый состав Динамо на матч с Базелем
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 4 мая, киевское «Динамо» проведет благотворительный матч против швейцарского «Базеля». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву.

Мирча Луческу уже определился со стартовым составом на поединок.

«Динамо»: Бущан – Дубинчак, Забарный, Сирота, Кравченко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Караваев, Беседин, Ванат.

 

 

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Источник Sport.ua
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