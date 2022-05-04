Стал известен стартовый состав Динамо на матч с Базелем

Сегодня, 4 мая, киевское «Динамо» проведет благотворительный матч против швейцарского «Базеля». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву.

Мирча Луческу уже определился со стартовым составом на поединок.

«Динамо»: Бущан – Дубинчак, Забарный, Сирота, Кравченко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Караваев, Беседин, Ванат.