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Украина. Премьер лига04 мая 2022, 19:43 | Обновлено 04 мая 2022, 20:16
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Стал известен стартовый состав Динамо на матч с Базелем
Мирча Луческу определился с составом на благотворительный матч
04 мая 2022, 19:43 | Обновлено 04 мая 2022, 20:16
1034
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Сегодня, 4 мая, киевское «Динамо» проведет благотворительный матч против швейцарского «Базеля». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву.
Мирча Луческу уже определился со стартовым составом на поединок.
«Динамо»: Бущан – Дубинчак, Забарный, Сирота, Кравченко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Караваев, Беседин, Ванат.
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