Динамо без игроков сборных вернулось в Румынию

5 мая 11 игроков «Динамо» и Артем Довбик отправились в расположение сборной Украины, а оставшиеся футболисты киевлян вернулись в Румынию.

В Бухаресте динамовцы возобновят свой тренировочный процесс уже в немного другом составе, готовясь к матчу с эстонской «Флорой», который состоится 13 мая в Таллине.

В пятницу игроки получили выходной, а в субботу возобновят тренировки.