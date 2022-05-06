Украина. Премьер лига06 мая 2022, 18:45 |
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Динамо без игроков сборных вернулось в Румынию
Будут готовиться к следующему благотворительному матчу
06 мая 2022, 18:45 |
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5 мая 11 игроков «Динамо» и Артем Довбик отправились в расположение сборной Украины, а оставшиеся футболисты киевлян вернулись в Румынию.
В Бухаресте динамовцы возобновят свой тренировочный процесс уже в немного другом составе, готовясь к матчу с эстонской «Флорой», который состоится 13 мая в Таллине.
В пятницу игроки получили выходной, а в субботу возобновят тренировки.
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