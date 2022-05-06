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  4. Динамо без игроков сборных вернулось в Румынию
Украина. Премьер лига
06 мая 2022, 18:45 |
793
0

Динамо без игроков сборных вернулось в Румынию

Будут готовиться к следующему благотворительному матчу

06 мая 2022, 18:45 |
793
0
Динамо без игроков сборных вернулось в Румынию
fcdynamo.kiev.ua

5 мая 11 игроков «Динамо» и Артем Довбик отправились в расположение сборной Украины, а оставшиеся футболисты киевлян вернулись в Румынию.

В Бухаресте динамовцы возобновят свой тренировочный процесс уже в немного другом составе, готовясь к матчу с эстонской «Флорой», который состоится 13 мая в Таллине.

В пятницу игроки получили выходной, а в субботу возобновят тренировки.

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Динамо Киев
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Источник ФК Динамо Киев
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