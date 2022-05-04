Базель – Динамо – 2:3. Победный мяч Попова. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор благотворительного матча в Швейцарии
В рамках серии благотворительных матчей в Европе киевское «Динамо» провело поединок со швейцарским клубом «Базель».
В первом тайме счет открыл Александр Караваев, однако затем киевляне пропустили гол в раздевалку, а во втором тайме хозяева поля вышли вперед.
В последней трети матча динамовцы перешли к атакующим действиям и усилиями Александра Андриевского сумели сравнять счет. А затем Денис Попов оригинальным способом, замыкая прострел грудью, отправил победный мяч в сетку ворот соперника.
Благотворительный матч
4 мая, Базель (Швейцария), «Санкт-Якоб Парк»
Базель (Швейцария) – Динамо Киев (Украина) – 2:3
Голы: Салаи, 43, Эспозито, 61 – Караваев, 23, Андриевский, 78, Попов, 81.
Видеообзор матча
Полная видеозапись матча
Эмоциональное исполнение гимна
Сэйв Бущана, 14 мин
ГОЛ! 0:1. Караваев, 23 мин.
ГОЛ! 1:1. Салаи, 43 мин.
Два сэйва Бущана подряд, 45 мин.
ГОЛ! 2:1. Эспозито, 61 мин.
ГОЛ! 2:2. Андриевский, 78 мин.
ГОЛ! 2:3. Попов, 81 мин.
События матча
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