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  4. Базель – Динамо – 2:3. Победный мяч Попова. Видео голов и обзор матча
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Базель
04.05.2022, FT 2 : 3
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
04 мая 2022, 22:40 | Обновлено 04 мая 2022, 22:51
1828
0

Базель – Динамо – 2:3. Победный мяч Попова. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор благотворительного матча в Швейцарии

04 мая 2022, 22:40 | Обновлено 04 мая 2022, 22:51
1828
0
Базель – Динамо – 2:3. Победный мяч Попова. Видео голов и обзор матча
ФК Динамо Киев

В рамках серии благотворительных матчей в Европе киевское «Динамо» провело поединок со швейцарским клубом «Базель».

В первом тайме счет открыл Александр Караваев, однако затем киевляне пропустили гол в раздевалку, а во втором тайме хозяева поля вышли вперед.

В последней трети матча динамовцы перешли к атакующим действиям и усилиями Александра Андриевского сумели сравнять счет. А затем Денис Попов оригинальным способом, замыкая прострел грудью, отправил победный мяч в сетку ворот соперника.

Благотворительный матч

4 мая, Базель (Швейцария), «Санкт-Якоб Парк»

Базель (Швейцария) – Динамо Киев (Украина) – 2:3

Голы: Салаи, 43, Эспозито, 61 – Караваев, 23, Андриевский, 78, Попов, 81.

Видеообзор матча

Полная видеозапись матча

Эмоциональное исполнение гимна

Сэйв Бущана, 14 мин

ГОЛ! 0:1. Караваев, 23 мин.

ГОЛ! 1:1. Салаи, 43 мин.

Два сэйва Бущана подряд, 45 мин.

ГОЛ! 2:1. Эспозито, 61 мин.

ГОЛ! 2:2. Андриевский, 78 мин.

ГОЛ! 2:3. Попов, 81 мин.

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Попов (Динамо Киев).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Андриевский (Динамо Киев).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Ваутер Бюргер (Базель).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Салаи (Базель).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Караваев (Динамо Киев).
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Источник Sport.ua
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