Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
Базель
0 : 0
Динамо Киев
04.05.2022 20:00

Базель – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 мая в 20:00 трансляцию благотворительного матча в Швейцарии

  • 02.05.2022 00:41
  • 60 просмотров
  • 1 комментарий
Базель – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Динамо Киев

В рамках серии благотворительных матчей в Европе киевское «Динамо» играет с швейцарским клубом «Базель».

Игра состоится 4 мая в 20:00 в Швейцарии. Серия благотворительных матчей киевского «Динамо» проходит под лозунгом «Матч за мир! Остановим войну!»

Все средства, вырученные от реализации билетов, будут направлены на помощь украинцам, пострадавшим от войны с российским агрессором.

Базель – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Андрій Ванчак, 02.05.2022 01:11
    -1
    Для чого фактично за 3(!!!) дні до матчу давати анонс??? Писати нема про що? Це говорить про ваш рівень, який реально на низькому рівні, на жаль.
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