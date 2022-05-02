В рамках серии благотворительных матчей в Европе киевское «Динамо» играет с швейцарским клубом «Базель».

Игра состоится 4 мая в 20:00 в Швейцарии. Серия благотворительных матчей киевского «Динамо» проходит под лозунгом «Матч за мир! Остановим войну!»

Все средства, вырученные от реализации билетов, будут направлены на помощь украинцам, пострадавшим от войны с российским агрессором.

Базель – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция