В рамках серии благотворительных матчей в Европе киевское «Динамо» играет с швейцарским клубом «Базель».
Игра состоится 4 мая в 20:00 в Швейцарии. Серия благотворительных матчей киевского «Динамо» проходит под лозунгом «Матч за мир! Остановим войну!»
Все средства, вырученные от реализации билетов, будут направлены на помощь украинцам, пострадавшим от войны с российским агрессором.
Базель – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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