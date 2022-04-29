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Киевское Динамо сыграло вничью в Загребе, Украина проиграла Польше на ЧМ

Главные новости за 28 апреля на Sport.ua

  • 29.04.2022 03:00
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Киевское Динамо сыграло вничью в Загребе, Украина проиграла Польше на ЧМ
© ФК Динамо Киев

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 28 апреля.

1. Мир с одноклубниками. Динамо сыграло вничью в Загребе, дубль сделал Ванат. Очередной благотворительный поединок провели киевляне в Хорватии.

2. Вест Хэм без Ярмоленко уступил Айнтрахту в полуфинале ЛЕ, успех Лейпцига. Лондонская команда проиграла на своем поле.

3. Гол Роналду спас ничью для Ман Юнайтед в игре против Челси. Счет для команды гостей на 60-й минуте открыл Маркос Алонсо.

4. Лига конференций. Лестер и Рома выдали боевую ничью, 5 мячей в Роттердаме. 28 апреля состоялись первые полуфинальные поединки в 3-м по силе еврокубке.

5. Вальдес vs Шакур – бой года. Они встретятся в идеальное время для обоих. Ожидаем горячего противостояния.

6. ЧМ по хоккею. Украина в напряженном матче уступила Польше. Поляки выиграли в серии буллитов.

7. НБА. Милуоки и Голден Стэйт дожали Чикаго и Денвер и вышли во второй раунд. Две серии первого раунда плей-офф завершились в пяти матчах.

8. ЧМ по снукеру. Определились полуфинальные пары. В «Крусибле» прошли поединки 1/4 финала.

9. Ястремская прошла во второй круг турнира в Мадриде на отказе соперницы. Грет Миннен не смогла доиграть матч.

10. ЧМ по хоккею. Украина U-18 выиграла третий матч на турнире. Удалось обыграть Словению.

Источник — Sport.ua

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