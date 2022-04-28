Лига конференций. Лестер и Рома выдали боевую ничью, 5 мячей в Роттердаме

28 апреля состоялись первые матчи 1/2 финала Лиги конференций.
Английский «Лестер» и итальянская «Рома» выдали боевую ничью (1:1)
5 мячей было забито в Роттердаме, где «Фейеноорд» переиграл французский «Марсель» (3:2).
Ответные поединки состоятся через неделю.
Лига конференций
1/2 финала, 28 апреля
Лестер (Англия) – Рома (Италия) – 1:1
Голы: Манчини, 67 (автогол) – Пеллегрини, 15.
Лестер: Шмейхель, Фофана, Эванс, Рикарду Перейра, Кастань (Джастин, 21), Тилеманс, Мэддисон, Олбрайтон (Барнс, 62), Дьюсбери-Холл, Варди (Ихеаначо, 63), Лукман (Перес, 83).
Рома: Руй Патрисиу, Карсдорп, Роджер Ибаньес, Смоллинг, Манчини, Кристанте, Пеллегрини (Винья, 85), Залевски (Афена-Гьян, 85), Мхитарян (Верету, 57), Абрахам, Дзаньоло (Сержиу Оливейра, 69).
Предупреждения: Дьюсбери-Холл, 26, Варди, 59 – Абрахам, 8, Дзаньоло, 63.
Судья: Гранде (Испания)
Фейеноорд (Нидерланды) – Марсель (Франция) – 3:2
Голы: Дессерс, 18, 46, Синистерра, 20 – Дьенг, 28, Жерсон, 40.
Фейеноорд: Марсиано, Гертрайда, Сенеси, Маласиа, Траунер, Оркун Кекчю (Хендрикс, 82), Эурснес, Тил (Педерсен, 89), Синистерра, Нелсон (Линссен, 65), Дессерс (Джаханбахш, 82)
Марсель: Манданда, Салиба (Лирола, 85), Перес, Чалета-Цар (Харит, 69), Камара, Гендузи, Жерсон, Ронжье, Пайет, Дьенг (Милик, 85), Бакамбю (Гехи, 46).
Предупреждения: Маласиа, 37, Гертрайда, 79, Хендрикс, 90+2 – Харит, 84.
Судья: Оливер (Англия)
Источник — Sport.ua
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