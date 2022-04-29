Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
Фейеноорд
3 : 2
Марсель
28.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Фейеноорд – Марсель – 3:2. Голевая феерия в Роттердаме. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого полуфинального матча Лиги конференций

  • 29.04.2022 00:59
  • 59 просмотров
  • 0 комментариев
Фейеноорд – Марсель – 3:2. Голевая феерия в Роттердаме. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

28 апреля состоялись первые матчи 1/2 финала Лиги конференций.

5 мячей было забито в Роттердаме, где «Фейеноорд» переиграл французский «Марсель» (3:2).

Лига конференций

1/2 финала, 28 апреля

Фейеноорд (Нидерланды) – Марсель (Франция) – 3:2

Голы: Дессерс, 18, 46, Синистерра, 20 – Дьенг, 28, Жерсон, 40.

Фейеноорд: Марсиано, Гертрайда, Сенеси, Маласиа, Траунер, Оркун Кекчю (Хендрикс, 82), Эурснес, Тил (Педерсен, 89), Синистерра, Нелсон (Линссен, 65), Дессерс (Джаханбахш, 82).

Марсель: Манданда, Салиба (Лирола, 85), Перес, Чалета-Цар (Харит, 69), Камара, Гендузи, Жерсон, Ронжье, Пайет, Дьенг (Милик, 85), Бакамбю (Гехи, 46).

Предупреждения: Маласиа, 37, Гертрайда, 79, Хендрикс, 90+2 – Харит, 84.

Судья: Оливер (Англия).

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Дессерс, 18 мин.

ГОЛ! 2:0. Синистерра, 20 мин.

ГОЛ! 2:1. Дьенг, 28 мин.

ГОЛ! 2:2. Жерсон, 40 мин.

ГОЛ! 3:2. Дессерс, 46 мин.

События матча
46' ГОЛ ! Мяч забил Сириль Дессерс (Фейеноорд).
40' ГОЛ ! Мяч забил Жерсон (Марсель).
28' ГОЛ ! Мяч забил Амаду Бамба Дьенг (Марсель).
20' ГОЛ ! Мяч забил Луис Синистерра (Фейеноорд).
18' ГОЛ ! Мяч забил Сириль Дессерс (Фейеноорд).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 21 года (21+) Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности