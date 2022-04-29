28 апреля состоялись первые матчи 1/2 финала Лиги конференций.
5 мячей было забито в Роттердаме, где «Фейеноорд» переиграл французский «Марсель» (3:2).
Лига конференций
1/2 финала, 28 апреля
Фейеноорд (Нидерланды) – Марсель (Франция) – 3:2
Голы: Дессерс, 18, 46, Синистерра, 20 – Дьенг, 28, Жерсон, 40.
Фейеноорд: Марсиано, Гертрайда, Сенеси, Маласиа, Траунер, Оркун Кекчю (Хендрикс, 82), Эурснес, Тил (Педерсен, 89), Синистерра, Нелсон (Линссен, 65), Дессерс (Джаханбахш, 82).
Марсель: Манданда, Салиба (Лирола, 85), Перес, Чалета-Цар (Харит, 69), Камара, Гендузи, Жерсон, Ронжье, Пайет, Дьенг (Милик, 85), Бакамбю (Гехи, 46).
Предупреждения: Маласиа, 37, Гертрайда, 79, Хендрикс, 90+2 – Харит, 84.
Судья: Оливер (Англия).
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Дессерс, 18 мин.
ГОЛ! 2:0. Синистерра, 20 мин.
ГОЛ! 2:1. Дьенг, 28 мин.
ГОЛ! 2:2. Жерсон, 40 мин.
ГОЛ! 3:2. Дессерс, 46 мин.
|46'
|ГОЛ ! Мяч забил Сириль Дессерс (Фейеноорд).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Жерсон (Марсель).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Амаду Бамба Дьенг (Марсель).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Синистерра (Фейеноорд).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Сириль Дессерс (Фейеноорд).
Источник — Sport.ua
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