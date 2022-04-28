Мир с одноклубниками. Динамо сыграло вничью в Загребе, дубль сделал Ванат

В рамках серии благотворительных матчей в Европе киевское «Динамо» провело поединок с хорватским клубом «Динамо» Загреб.

Игра прошла в Загребе на стадионе «Максимир» и завершилась вничью со счетом 2:2.

У киевлян дубль в начале поединке оформил Владислав Ванат. Но уже до перерыва загребская команда отыграла два мяча. После перерыва голов забито не было.

Благотворительный матч

28 апреля, Загреб (Хорватия)

Динамо Загреб (Хорватия) – Динамо Киев (Украина) – 2:2

Голы: Вукотич, 29, Менало, 38 – Ванат, 8, 16.