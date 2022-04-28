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Довбик – в основе Динамо на матч против Динамо Загреб

Киевляне проводят очередной благотворительный матч

  • 28.04.2022 18:33
  • 1019 просмотров
  • 2 комментария
Довбик – в основе Динамо на матч против Динамо Загреб
© ФК Динамо Киев

Сегодня, 28 апреля «Динамо» Киев проведет благотворительный матч против «Динамо» Загреб. Начало – в 19:00.

Стал известен стартовый состав «Динамо» Киев на матч.

«Динамо» Киев: Бойко, Вивчаренко, Попов, Сирота, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Шепелев, Буяльский, Довбик, Ванат

Источник — ФК Динамо Киев

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Metalist1925, 28.04.2022 18:48
    +1
    Второй матч подряд Цыганкова нет в заявке. Информация о травме подтверждается. Это нехорошо
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    April, 28.04.2022 19:05
    0
    Это супер товарищеский матч. У Загреба второй состав и пустой стадион.(
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