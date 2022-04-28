Довбик – в основе Динамо на матч против Динамо Загреб

Сегодня, 28 апреля «Динамо» Киев проведет благотворительный матч против «Динамо» Загреб. Начало – в 19:00.
Стал известен стартовый состав «Динамо» Киев на матч.
«Динамо» Киев: Бойко, Вивчаренко, Попов, Сирота, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Шепелев, Буяльский, Довбик, Ванат
Источник — ФК Динамо Киев
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