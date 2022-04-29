Помощник Луческу: «После войны надеемся принять Динамо Загреб в Киеве»

Огнен Вукоевич, помощник тренера «Динамо» Киев Мирчи Луческу, рад тому, что в тяжелое для Украины время удалось организовать благотворительный матч с «Динамо» Загреб (2:2).

- Благодарю «Динамо» Загреб и ХФС за то, что они приняли эту идею. К сожалению, о футболе сложно говорить, потому что происходят ужасные вещи. Но Загреб и Хорватия проявили мужество, каждая хорватская куна (местная валюта) важна, многие люди потеряли свои дома, многие дети потеряли своих родителей. И этот красивый футбол хоть немного отвлекал от мыслей о происходящем в Украине.

Моим игрокам очень тяжело, мы в Румынии. Это турне было организовано для того, чтобы мы могли хоть немного поднять настроение украинскому народу. Вы знаете, что чемпионат Украины продолжаться не будет, но УЕФА решил, что «Шахтер» и «Динамо» Киев будут играть в Лиге чемпионов, и это знак – пока существует мир, спорт и справедливость, футбол будет существовать.

В истории были случаи, когда футбол останавливал войны. Я надеюсь, что эта война прекратится и что мое украинское «Динамо» примет загребское «Динамо» с ответным визитом на «Олимпийском» стадионе в Киеве.