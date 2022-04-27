В рамках серии благотворительных матчей в Европе киевское «Динамо» играет с хорватским клубом «Динамо» Загреб.
Игра состоится 28 апреля в Загребе на стадионе «Максимир». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.
Все средства, вырученные от реализации билетов, будут направлены на помощь украинцам, пострадавшим от войны с российским агрессором. Серия благотворительных матчей киевского «Динамо» проходит под лозунгом «Матч за мир! Остановим войну!»
Динамо Загреб – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Плейер будет добавлен перед началом матча.
Источник — Sport.ua
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