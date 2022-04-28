В рамках серии благотворительных матчей в Европе киевское «Динамо» провело поединок с хорватским клубом «Динамо» Загреб. Игра прошла в Загребе на стадионе «Максимир» и завершилась вничью со счетом 2:2.
У киевлян дубль в начале поединке оформил Владислав Ванат. Но уже до перерыва загребская команда отыграла два мяча. После перерыва голов забито не было.
Благотворительный матч
28 апреля, Загреб (Хорватия)
Динамо Загреб (Хорватия) – Динамо Киев (Украина) – 2:2
Голы: Вукотич, 29, Менало, 38 – Ванат, 8, 16.
Видеообзор матча
Повная видеозапись матча
Исполнение гимна Украины
ГОЛ! 0:1. Ванат, 8 мин.
ГОЛ! 0:2. Ванат, 16 мин.
ГОЛ! 1:2. Вукотич, 29 мин.
ГОЛ! 2:2. Менало, 38 мин.
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Лука Менало (Динамо Загреб).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Милан Вукотич (Динамо Загреб).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
Источник — Sport.ua
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