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Динамо Загреб
2 : 2
Динамо Киев
28.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Динамо Загреб – Динамо Киев – 2:2. Дубль Ваната. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Загребе

  • 28.04.2022 21:35
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Динамо Загреб – Динамо Киев – 2:2. Дубль Ваната. Видео голов и обзор матча
© ФК Динамо Киев

В рамках серии благотворительных матчей в Европе киевское «Динамо» провело поединок с хорватским клубом «Динамо» Загреб. Игра прошла в Загребе на стадионе «Максимир» и завершилась вничью со счетом 2:2.

У киевлян дубль в начале поединке оформил Владислав Ванат. Но уже до перерыва загребская команда отыграла два мяча. После перерыва голов забито не было.

Благотворительный матч

28 апреля, Загреб (Хорватия)

Динамо Загреб (Хорватия)  Динамо Киев (Украина)  2:2

Голы: Вукотич, 29, Менало, 38 – Ванат, 8, 16.

Видеообзор матча

Повная видеозапись матча

Исполнение гимна Украины

ГОЛ! 0:1. Ванат, 8 мин.

ГОЛ! 0:2. Ванат, 16 мин.

ГОЛ! 1:2. Вукотич, 29 мин.

ГОЛ! 2:2. Менало, 38 мин.

События матча
38' ГОЛ ! Мяч забил Лука Менало (Динамо Загреб).
29' ГОЛ ! Мяч забил Милан Вукотич (Динамо Загреб).
16' ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
8' ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).

Источник — Sport.ua

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