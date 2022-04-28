Ястремская прошла во второй круг турнира в Мадриде на отказе соперницы

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№92 WTA) продолжает побеждать на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.
В первом круге основы украинка, которая успешно преодолела квалификацию, одержала победу над Грет Миннен из Бельгии (№79 WTA). Соперница Даяны снялась по ходу второго сета.
Мадрид. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Грет Миннен (Бельгия) – 6:3, 0:2 (отказ)
В следующем раунде Ястремская сыграет против Каролины Плишковой (№7 WTA) или Марии Боузковой (№77 WTA).
Источник — Sport.ua
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