Ястремская прошла во второй круг турнира в Мадриде на отказе соперницы

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№92 WTA) продолжает побеждать на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.



В первом круге основы украинка, которая успешно преодолела квалификацию, одержала победу над Грет Миннен из Бельгии (№79 WTA). Соперница Даяны снялась по ходу второго сета.



Мадрид. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Грет Миннен (Бельгия) – 6:3, 0:2 (отказ)



В следующем раунде Ястремская сыграет против Каролины Плишковой (№7 WTA) или Марии Боузковой (№77 WTA).