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Вест Хэм
1 : 2
Айнтрахт Ф
28.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Вест Хэм без Ярмоленко уступил Айнтрахту в полуфинале ЛЕ, успех Лейпцига

Лондонская команда проиграла на своем поле

  • 28.04.2022 23:53
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Вест Хэм без Ярмоленко уступил Айнтрахту в полуфинале ЛЕ, успех Лейпцига
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Вест Хэм» в первом полуфинале Лиги Европы принимал «Айнтрахт» Франкфурт.

Матч завершился победой немецкой команды со счетом 2:1. Украинский вингер Андрей Ярмоленко всю игру провел на лавке запасных.

В другом полуфинале «Лейпциг» минимально одолел «Рейнджерс».

Лига Европы. Полуфинал

Вест Хэм - Айнтрахт Франкфурт 1:2
Голы: Антонио, 21 - Кнауфф, 1, Камада, 54

Вест Хэм: Ареола, Джонсон, Доусон, Зума, Кресвелл, Соучек, Райс, Боуэн, Ланцини (Берама, 66), Форналс, Антонио

Айнтрахт: Трапп, Кнауфф, Тута, Хинтереггер, Туре, Костич, Роде, Соу, Лидстрем (Хауге, 62), Камада, Борре (Аче, 90)

Лейпциг - Рейнджерс 1:0
Гол: Анхелиньо, 85

Лейпциг: Гулачи, Клостерманн, Гвардиол, Халстенберг, Анхелиньо, Хенрикс (Поульсен, 89), Адамс, Ляймер, Ольмо (Форсберг, 71), Нкунку (Мукиеле, 89), Шоболчай (Андре Силва, 71)

Рейнджерс: Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Басси, Баришич, Лунстрем, Джек (Арфилд, 83), Арибо (Сандс, 83), Камара, Кент, Райт (Сакала, 69)

Источник — Sport.ua

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