В первом матче 1/2 финала Лиги Европы РБ «Лейпциг» выиграл у laquo;Рейнджерс» (1:0).
Единственный гол на 85-й минуте забил Анхелиньо.
Лига Европы. 1/2 финала
РБ Лейпциг (Германия) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:0
Гол: Анхелиньо, 85.
РБ Лейпциг: Гулачи, Клостерманн, Хальстенберг, Гвардиол, Хенрикс (Мукьеле, 89), Анхелиньо, Адамс, Собослои (Форсберг, 71), Нкунку (Поульсен, 89), Ольмо (Андре Силва, 71), Лаймер.
Рейнджерс: Макгрегор, Таверньер, Бэйсси, Голдсон, Баришич, Ландстрем, Джэк (Сэндс, 83), Арибо (Эрфилд, 83), Камара, Кент, Райт (Сакала, 69).
Предупреждения: Голдсон, 90+2, Таверньер, 90+3.
Судья: Бастьен (Франция)
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Анхелиньо, 85 мин.
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Хосе Анхелиньо (РБ Лейпциг).
Источник — Sport.ua
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