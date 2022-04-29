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РБ Лейпциг
1 : 0
Глазго Рейнджерс
28.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

РБ Лейпциг – Рейнджерс – 1:0. Мощный удар Анхелиньо. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор первого полуфинального матча Лиги Европы

  • 29.04.2022 00:35
  • 81 просмотр
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РБ Лейпциг – Рейнджерс – 1:0. Мощный удар Анхелиньо. Видео гола и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче 1/2 финала Лиги Европы РБ «Лейпциг» выиграл у laquo;Рейнджерс» (1:0).

Единственный гол на 85-й минуте забил Анхелиньо. 

Лига Европы. 1/2 финала

РБ Лейпциг (Германия) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:0

Гол: Анхелиньо, 85.

РБ Лейпциг: Гулачи, Клостерманн, Хальстенберг, Гвардиол, Хенрикс (Мукьеле, 89), Анхелиньо, Адамс, Собослои (Форсберг, 71), Нкунку (Поульсен, 89), Ольмо (Андре Силва, 71), Лаймер.

Рейнджерс: Макгрегор, Таверньер, Бэйсси, Голдсон, Баришич, Ландстрем, Джэк (Сэндс, 83), Арибо (Эрфилд, 83), Камара, Кент, Райт (Сакала, 69).

Предупреждения: Голдсон, 90+2, Таверньер, 90+3.

Судья: Бастьен (Франция)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Анхелиньо, 85 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

События матча
85' ГОЛ ! Мяч забил Хосе Анхелиньо (РБ Лейпциг).

Источник — Sport.ua

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