Доменико ТЕДЕСКО: «Полуфинал Лиги Европы – это не концерт желаний»

Главный тренер немецкого «Лейпцига» Доменико Тедеско прокомментировал победу над шотландским «Рейнджерс» (1:0) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Полуфинал Лиги Европы — это не концерт желаний. Если бы это было так, я бы решил играть против «Рейнджерс» более агрессивно. Но в таком случае у нас бы оставалось много свободных зон.

Мы провели хороший второй тайм. Нужно использовать каждый шанс, чтобы забить гол. В иной раз такой возможности может и не быть», - сказал Тедеско.