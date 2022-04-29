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Доменико ТЕДЕСКО: «Полуфинал Лиги Европы – это не концерт желаний»

Наставник «Лейпцига» – о домашней победе над «Рейнджерс»

  • 29.04.2022 01:59
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Доменико ТЕДЕСКО: «Полуфинал Лиги Европы – это не концерт желаний»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Доменико Тедеско

Главный тренер немецкого «Лейпцига» Доменико Тедеско прокомментировал победу над шотландским «Рейнджерс» (1:0) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Полуфинал Лиги Европы — это не концерт желаний. Если бы это было так, я бы решил играть против «Рейнджерс» более агрессивно. Но в таком случае у нас бы оставалось много свободных зон.

Мы провели хороший второй тайм. Нужно использовать каждый шанс, чтобы забить гол. В иной раз такой возможности может и не быть», - сказал Тедеско.

Источник — РБ Лейпциг

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