Двойной удар. Ливерпуль обеспечил себе комфортный перевес над Вильярреалом

27 апреля прошел первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Ливерпуль» и «Вильярреал».

Хозяева поля, будучи фаворитами противостоянии, имели огромный игровой перевес. И в начале второго тайма «Ливерпуль» получил двойное преимущество по голам, когда два мяча подряд побывало в воротах «желтой подлодки».

Сначала после навеса с фланга от Джордана Хендерсона мяч предательски срикошетил в ворота от ноги Первиса Эступиньяна, перелетев заодно и голкипера Херонимо Рульи. А спустя две минуты Садио Мане шпагой проткнул футбольный снаряд в сетку мимо вратаря соперников.

Команда Юргена Клоппа сумела обеспечить себе комфортное преимущество перед ответной игрой, которая состоится в Испании 3 мая.

Напомним, в другом англо-испанском полуфинальном противостоянии «Ман Сити» имеет небольшую фору над «Реалом» по итогам зрелищного первого матча (4:3).

Лига чемпионов 2021/22

Первый матч, 27 апреля. Ливерпуль, «стадион Энфилд»

Ливерпуль (Англия) – Вильярреал (Испания) – 2:0

Голы: Эступиньян, 53 (автогол), Мане, 55.

Ливерпуль: Алиссон, ван Дейк, Конате, Робертсон, Александр-Арнольд (Гомес, 81), Фабиньо, Тьяго Алькантара, Хендерсон (Кейта, 72), Диас (Ориги, 81), Мане (Диогу Жота, 73), Салах.

Вильярреал: Рульи, Альбиоль, Пау Торрес, Фойт, Эступиньян (Орье, 72), Парехо (Тригерос, 72), Капуэ, Ло Сельсо, Коклен (Педраса, 57), Чуквуэзе (Диа, 72), Груневелд (Пако Алькасер, 86).

Предупреждения: ван Дейк, 32 – Эступиньян, 47, Ло Сельсо, 62.

Судья: Марчиняк (Польша)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Первис Эступиньян, 53 мин (автогол)

ГОЛ! 2:0. Садио Мане, 55 мин.

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine