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Ливерпуль
2 : 0
Вильярреал
27.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Двойной удар. Ливерпуль обеспечил себе комфортный перевес над Вильярреалом

Исход полуфинальной игры Лиги чемпионов решили голы в начале 2-го тайма

  • 27.04.2022 23:50
  • 1006 просмотров
  • 5 комментариев
Двойной удар. Ливерпуль обеспечил себе комфортный перевес над Вильярреалом
© Getty Images/Global Images Ukraine

27 апреля прошел первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Ливерпуль» и «Вильярреал».

Хозяева поля, будучи фаворитами противостоянии, имели огромный игровой перевес. И в начале второго тайма «Ливерпуль» получил двойное преимущество по голам, когда два мяча подряд побывало в воротах «желтой подлодки».

Сначала после навеса с фланга от Джордана Хендерсона мяч предательски срикошетил в ворота от ноги Первиса Эступиньяна, перелетев заодно и голкипера Херонимо Рульи. А спустя две минуты Садио Мане шпагой проткнул футбольный снаряд в сетку мимо вратаря соперников.

Команда Юргена Клоппа сумела обеспечить себе комфортное преимущество перед ответной игрой, которая состоится в Испании 3 мая.

Напомним, в другом англо-испанском полуфинальном противостоянии «Ман Сити» имеет небольшую фору над «Реалом» по итогам зрелищного первого матча (4:3).

Лига чемпионов 2021/22

Первый матч, 27 апреля. Ливерпуль, «стадион Энфилд»

Ливерпуль (Англия) – Вильярреал (Испания) – 2:0

Голы: Эступиньян, 53 (автогол), Мане, 55.

Ливерпуль: Алиссон, ван Дейк, Конате, Робертсон, Александр-Арнольд (Гомес, 81), Фабиньо, Тьяго Алькантара, Хендерсон (Кейта, 72), Диас (Ориги, 81), Мане (Диогу Жота, 73), Салах.

Вильярреал: Рульи, Альбиоль, Пау Торрес, Фойт, Эступиньян (Орье, 72), Парехо (Тригерос, 72), Капуэ, Ло Сельсо, Коклен (Педраса, 57), Чуквуэзе (Диа, 72), Груневелд (Пако Алькасер, 86).

Предупреждения: ван Дейк, 32 – Эступиньян, 47, Ло Сельсо, 62.

Судья: Марчиняк (Польша)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Первис Эступиньян, 53 мин (автогол)

ГОЛ! 2:0. Садио Мане, 55 мин.

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

События матча
56' ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
53' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Первис Эступинан (Вильярреал).

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Ivan Vismutenko, 27.04.2022 23:57
    +1
    Всё ближе финал лучшей лиги мира!
    2 хв. та
    Ми пливемо в жовтому човні,
    В жовтому човні, в жовтому човні.
    А наш човен човгає по дні,
    Човгає по дні, човгає по дні.
    Ссылка
    pol-55, 27.04.2022 23:55
    +1
    Чуда не сталось,кажись *жовта лодка* втопилась(в цьому турнірі).
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    online
    Макс Максов, 28.04.2022 00:11
    0
    pol-55, 27.04.2022 23:55
    Чуда не сталось,кажись *жовта лодка* втопилась(в цьому турнірі).
    Й так пригнули, вище голови... Баварію то, на везінні пройшли!
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua, 28.04.2022 00:16
    -2
    Шкода, але схоже Ліверпуля в фіналі не уникнути. Хоч би там він програв - байдуже кому з другого півфіналу.
    Ссылка
    LFC, 27.04.2022 23:58
    -3
    Ливерпуль ЛЧ и АПЛ ваши вперед! Там еще Интер сдулся и чемпионство Милана все ближе что вдвойне приятно!
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