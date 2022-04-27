Двойной удар. Ливерпуль обеспечил себе комфортный перевес над Вильярреалом

27 апреля прошел первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Ливерпуль» и «Вильярреал».
Хозяева поля, будучи фаворитами противостоянии, имели огромный игровой перевес. И в начале второго тайма «Ливерпуль» получил двойное преимущество по голам, когда два мяча подряд побывало в воротах «желтой подлодки».
Сначала после навеса с фланга от Джордана Хендерсона мяч предательски срикошетил в ворота от ноги Первиса Эступиньяна, перелетев заодно и голкипера Херонимо Рульи. А спустя две минуты Садио Мане шпагой проткнул футбольный снаряд в сетку мимо вратаря соперников.
Команда Юргена Клоппа сумела обеспечить себе комфортное преимущество перед ответной игрой, которая состоится в Испании 3 мая.
Напомним, в другом англо-испанском полуфинальном противостоянии «Ман Сити» имеет небольшую фору над «Реалом» по итогам зрелищного первого матча (4:3).
Лига чемпионов 2021/22
Первый матч, 27 апреля. Ливерпуль, «стадион Энфилд»
Ливерпуль (Англия) – Вильярреал (Испания) – 2:0
Голы: Эступиньян, 53 (автогол), Мане, 55.
Ливерпуль: Алиссон, ван Дейк, Конате, Робертсон, Александр-Арнольд (Гомес, 81), Фабиньо, Тьяго Алькантара, Хендерсон (Кейта, 72), Диас (Ориги, 81), Мане (Диогу Жота, 73), Салах.
Вильярреал: Рульи, Альбиоль, Пау Торрес, Фойт, Эступиньян (Орье, 72), Парехо (Тригерос, 72), Капуэ, Ло Сельсо, Коклен (Педраса, 57), Чуквуэзе (Диа, 72), Груневелд (Пако Алькасер, 86).
Предупреждения: ван Дейк, 32 – Эступиньян, 47, Ло Сельсо, 62.
Судья: Марчиняк (Польша)
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Первис Эступиньян, 53 мин (автогол)
ГОЛ! 2:0. Садио Мане, 55 мин.
Фотогалерея матча
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
|53'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Первис Эступинан (Вильярреал).
Источник — Sport.ua
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2 хв. та
Ми пливемо в жовтому човні,
В жовтому човні, в жовтому човні.
А наш човен човгає по дні,
Човгає по дні, човгає по дні.
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