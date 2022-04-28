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Юрген КЛОПП: «Нужно сохранять полную боевую готовность»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп и капитан Хендерсон – о победе над «Вильярреалом»

  • 28.04.2022 02:18
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Юрген КЛОПП: «Нужно сохранять полную боевую готовность»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу мерсисайдцев в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с испанским «Вильярреалом» (2:0).

«Мы хорошо двигались в первом тайме. Нужно было сохранять положительный настрой. Все сложилось удачно. Теперь поедем в гости к «Вильярреалу» и постараемся выйти в финал. Нужно сохранять полную боевую готовность и стопроцентный настрой, чтобы провести ответный матч так же, как и первый.

Мане отлично справляется со своей задачей. Мне нравится ставить его в центр, но он может играть и на левом, и на правом фланге. Жоту мне тоже нравится ставить в центр, как и Фирмино. Но мы не должны загонять себя в рамки».

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон так прокомментировал результат встречи:

«Без толики везения, когда соперник играет глубоко от обороны, никак не обойтись. Нам ее хватило, и все сразу завелись после этого. Контрпрессинг был по-настоящему хорош на протяжении большей части встречи. Все это усложнило гостям их задачу, но вопрос выхода в финал по итогам этой игры по-прежнему остается животрепещущим. В Вильяреале будет нелегко».

Источник — УЕФА

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