Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Ливерпуль – Вильярреал. Известны стартовые составы команд

Команда Унаи Эмери готова продолжать удивлять футбольный мир

  • 27.04.2022 21:20
  • 718 просмотров
  • 1 комментарий
Ливерпуль – Вильярреал. Известны стартовые составы команд
© ФК Ливерпуль

27 апреля в 22:00 состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Ливерпуль» и «Вильярреал».
 
Стартовые составы:
 
«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Алькантара, Салах, Мане, Диас.
 
«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Пау Торрес, Парехо, Капу, Фойт, Чуквезе, Коклен, Эступиньян, Ло Чельсо, Данжума.

 

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    veter, 27.04.2022 21:44
    0
    Салах акбар!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности