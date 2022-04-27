Ливерпуль – Вильярреал. Известны стартовые составы команд

27 апреля в 22:00 состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Ливерпуль» и «Вильярреал».
Стартовые составы:
«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Алькантара, Салах, Мане, Диас.
«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Пау Торрес, Парехо, Капу, Фойт, Чуквезе, Коклен, Эступиньян, Ло Чельсо, Данжума.
Источник — Sport.ua
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