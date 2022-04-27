Ливерпуль – Вильярреал – 2:0. Курьезный автогол. Видео голов и обзор матча

27 апреля прошел первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Ливерпуль» и «Вильярреал».
ГОЛ! 1:0. Первис Эступиньян, 53 мин (автогол)–
ГОЛ! 2:0. Садио Мане, 55 мин.
События матча
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
|53'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Первис Эступинан (Вильярреал).
Источник — Sport.ua
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