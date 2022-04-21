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Уимблдон без россиян, Динамо сыграло вничью с Клужем, горячо на Донбассе

Главные новости за 20 апреля на Sport.ua

  • 21.04.2022 06:00
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Уимблдон без россиян, Динамо сыграло вничью с Клужем, горячо на Донбассе
© Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 20 апреля.

1. Динамо сыграло вничью с ЧФР Клуж в благотворительном матче. Игра в поддержку Украины завершилась без забитых мячей

2. Украина проиграла Хорватии в матче квалификации Евро-2022 по гандболу. Подопечные Виталия Андронова не сумели порадовать болельщиков яркой игрой

3. Шахтер утратил свою главную фишку. Придется искать новую. Ставка на бразильцев должна отойти в историю. Иначе никак…

4. Намного скромнее. Украина во второй раз обыграла Хорватию. Забросили три шайбы

5. ОФИЦИАЛЬНО. Уимблдон запретил участие теннисистов из россии и беларуси. Турнир пройдет без представителей рф и беларуси

6. Пидручный готов бороться за пост президента Федерации биатлона Украины. Возможная победа в выборах будет означать завершение карьеры

7. Свитолина и другие. Украинки требуют отстранения российских теннисистов. Россиян и белорусов, которых просят сперва ответить на вопросы

8. Отбор Евро-2022. Украина U-17 открыла группу победой над Косово. Украинские юноши начали отбор с победы

9. Фенербахче провел переговоры по трансферу форварда Шахтера. Лассина Траоре может вскоре податься в Турцию

10. ВСУ на Донбассе уничтожили 17 единиц техники врага и склад с боеприпасами. Бьем рашистов на Донбассе

Источник — Sport.ua

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