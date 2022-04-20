Фенербахче провел переговоры по трансферу форварда Шахтера

21-летний форвард «Шахтера» Лассина Траоре может продолжить карьеру в турецком «Фенербахче».

Руководство стамбульского клуба обратилось к «горнякам» насчет возможности арендовать буркинийца грядущим летом на один сезон с опцией выкупа.

В «Шахтере» выразили готовность сесть за стол переговоров, если Траоре выразит желание покинуть команду.

Напомним, летом минувшего года «Шахтер» заплатил за Траоре 10 миллионов евро «Аяксу», однако осенью Лассина получил травму колена, после которой продолжает восстановление и по сей день. Ожидается, что к новому сезону Траоре будет готов играть без любых медицинских ограничений.