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Фенербахче провел переговоры по трансферу форварда Шахтера

Лассина Траоре может вскоре податься в Турцию

  • 20.04.2022 11:55
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Фенербахче провел переговоры по трансферу форварда Шахтера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лассина Траоре

21-летний форвард «Шахтера» Лассина Траоре может продолжить карьеру в турецком «Фенербахче».

Руководство стамбульского клуба обратилось к «горнякам» насчет возможности арендовать буркинийца грядущим летом на один сезон с опцией выкупа.

В «Шахтере» выразили готовность сесть за стол переговоров, если Траоре выразит желание покинуть команду.

Напомним, летом минувшего года «Шахтер» заплатил за Траоре 10 миллионов евро «Аяксу», однако осенью Лассина получил травму колена, после которой продолжает восстановление и по сей день. Ожидается, что к новому сезону Траоре будет готов играть без любых медицинских ограничений.

Источник — Sabah

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