Свитолина и другие. Украинки требуют отстранения российских теннисистов

Топовые украинские теннисистки Элина Свитолина, Марта Костюк, Леся Цуренко и другие опубликовали обращение к руководству WTA, ATP и ITF.

Спортсменки просят отстранения российских и белорусских игроков от всех теннисных соревнований. Правда, с одним исключением.

Теннисисты должны публично признать войну россии и беларуси против Украины, а также оценить действия президентов путина и лукашенко.

Ранее появилась информация, что российских и белорусских спортсменов не допустят к Уимблдону, но официального подтверждения пока нет.