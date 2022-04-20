Свитолина и другие. Украинки требуют отстранения российских теннисистов

Топовые украинские теннисистки Элина Свитолина, Марта Костюк, Леся Цуренко и другие опубликовали обращение к руководству WTA, ATP и ITF.
Спортсменки просят отстранения российских и белорусских игроков от всех теннисных соревнований. Правда, с одним исключением.
Теннисисты должны публично признать войну россии и беларуси против Украины, а также оценить действия президентов путина и лукашенко.
Ранее появилась информация, что российских и белорусских спортсменов не допустят к Уимблдону, но официального подтверждения пока нет.
Источник — Sport.ua
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