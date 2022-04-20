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На Уимблдон не допустят игроков из россии и беларуси

Первый турнир, который пойдет на такой шаг

  • 20.04.2022 10:40
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На Уимблдон не допустят игроков из россии и беларуси
© Getty Images/Global Images Ukraine

В ближайшее время организаторы Уимблдона объявят о запрете для российских и белорусских игроков на участие в турнире этого года из-за вторжения россии в Украину и поддержки войны беларусью.
 
Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на высокопоставленного теннисного чиновника. Уимблдон станет первым турниром, на котором будут подобные ограничения.
 
Отметим, что в топ-30 мирового мужского рейтинга входят сразу четыре россиянина, в топ-40 женского находится пять представительниц рф. Также в первой двадцатке рейтинга WTA располагаются две теннисистки из беларуси.
 
Ранее сообщалось, что игроков из этих стран могут допустить к турниру, но потребуют гарантий, что они не поддерживают президента рф владимира путина и не получают финансовой поддержки от россии. 

Источник — New York Times

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