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Отбор Евро-2022. Украина U-17 открыла группу победой над Косово

Украинские юноши начали отбор с победы

  • 20.04.2022 14:56
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Отбор Евро-2022. Украина U-17 открыла группу победой над Косово
© uaf.ua

Сегодня в Италии начался финальный этап отбора на Евро-2022 среди сборных U-17. Украина играет в группе с Италией, Польшей и Косово.

В первом матче Украина U-17 сумела справиться с Косово - 2:0.

23 числа юные украинцы сыграют с Польшей, а 26 - с Италией. По итогам мини-турнира лидер группы попадает на Евро, а 2-я команда имеет шансы пробиться в финальную часть по дополнительным показателям.

Евро-2022 пройдет в Израиле с 16 мая по 1 июня.

Косово U-17 - Украина U-17 0:2
Голы: Кремчанин, 75, Гусев, 90

Украина: Кравец, Гусев, Сизонюк, Балаба, Билоконь, Василец, Янович, Фирман (Нагрудный, 76), Маткевич (Бац, 90+1), Кремчанин, Дзень (Деркач, 68)

Источник — Sport.ua

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