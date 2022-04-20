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ОФИЦИАЛЬНО. Уимблдон запретил участие теннисистов из россии и беларуси

Турнир пройдет без представителей рф и беларуси

  • 20.04.2022 18:56
  • 1274 просмотра
  • 5 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Уимблдон запретил участие теннисистов из россии и беларуси
© Getty Images/Global Images Ukraine

Крупный теннисный турнир Уимблдон официально сообщил, что спортсмены из россии и беларуси не смогут участвовать в турнире нынешнего года.

Это связано с войной этих стран против Украины.

Турнир пройдет с 27 июня по 10 июля. Среди теннисистов с самым высоким рейтингом пострадают Даниил Медведев и Арина Соболенко.

Кроме того, теннисисты из рф и беларуси в этом году вообще не смогут участвовать в любых турнирах на территории Великобритании.

Решение пока действует бессрочно и зависит от решения правительства Великобритании.

Источник — Wimbledon

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Spectra, 20.04.2022 19:11
    +3
    Идите на х*й! Пусть ЮСО возьмёт пример. Благодаря этому решению у Крутыха ещё больше шансов попасть на Уимблдон получается - 8 рашистов и 2 белоруса, где-то 275+ позиция будет попадать в квалификацию!
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    online
    Анатолій Чорнобук, 20.04.2022 19:07
    +2
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    Barry, 20.04.2022 19:50
    0
    обожаю бритишей
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    online
    OVS, 20.04.2022 20:00
    -2
    На фото: сабалєнка готується присісти на ракетку!
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    online
    Умник, 20.04.2022 19:32
    -2
    Официально медведев серб
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