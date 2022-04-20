ОФИЦИАЛЬНО. Уимблдон запретил участие теннисистов из россии и беларуси

Крупный теннисный турнир Уимблдон официально сообщил, что спортсмены из россии и беларуси не смогут участвовать в турнире нынешнего года.
Это связано с войной этих стран против Украины.
Турнир пройдет с 27 июня по 10 июля. Среди теннисистов с самым высоким рейтингом пострадают Даниил Медведев и Арина Соболенко.
Кроме того, теннисисты из рф и беларуси в этом году вообще не смогут участвовать в любых турнирах на территории Великобритании.
Решение пока действует бессрочно и зависит от решения правительства Великобритании.
Источник — Wimbledon
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