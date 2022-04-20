ОФИЦИАЛЬНО. Уимблдон запретил участие теннисистов из россии и беларуси

Крупный теннисный турнир Уимблдон официально сообщил, что спортсмены из россии и беларуси не смогут участвовать в турнире нынешнего года.

Это связано с войной этих стран против Украины.

Турнир пройдет с 27 июня по 10 июля. Среди теннисистов с самым высоким рейтингом пострадают Даниил Медведев и Арина Соболенко.

Кроме того, теннисисты из рф и беларуси в этом году вообще не смогут участвовать в любых турнирах на территории Великобритании.

Решение пока действует бессрочно и зависит от решения правительства Великобритании.