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Зеленский выступил на Совбезе ООН, новые санкции раше, четвертьфиналы ЛЧ

Главные новости за 5 апреля на Sport.ua

  • 06.04.2022 05:41
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Зеленский выступил на Совбезе ООН, новые санкции раше, четвертьфиналы ЛЧ
© YouTube. Владимир Зеленский

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 5 апреля.

1. Де Брюйне принес победу Ман Сити в первом четвертьфинале ЛЧ против Атлетико. Украинец Александр Зинченко весь матч провел в резерве у хозяев поля

2. Ливерпуль на выезде уверенно переиграл Бенфику, Яремчук вышел на замену. Английский клуб одной ногой в полуфинале

3. Ястремская обыграла вторую ракетку Венгрии на турнире в Колумбии. Даяна в двух сетах разобралась с Панной Удварди

4. Алексей АРЕСТОВИЧ: «Херсон россияне уже подготовили к сдаче». Важное заявление от советника руководителя Офиса Президента Украины

5. Их отправят на убой. В рашке ищут новых дураков среди курсантов. Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное обращение

6. Де Дзерби считает Шахтер захватывающим проектом. Им интересуются во Франции. Вероятно, будущее итальянского тренера в стане «горняков» зависит от продолжительности войны

7. Заберите у рф право вето. Зеленский рассказал об ужасах Бучи на Совбезе ООН. Заседание Совбеза ООН было созвано по поводу зверств российской орды

8. Евросоюз проснулся. Стали известны подробности новых санкций к рашкостану. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила детали

9. Получит $500 тысяч? Тимурчик сбежал с вертолетом рф и улетел в Украину. Похоже, появился первый военный, который решил сдать вертолет Украине

10. Брынзак покрывает русских, но украинцы их сдали и не хотят видеть в команде. Дмитрий Пидручный и Кристина Дмитренко обвинили президента федерации биатлона во лжи

Источник — Sport.ua

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