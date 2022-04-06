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Ястремская обыграла вторую ракетку Венгрии на турнире в Колумбии

Даяна в двух сетах разобралась с Панной Удварди

  • 06.04.2022 01:07
  • 235 просмотров
  • 2 комментария
Ястремская обыграла вторую ракетку Венгрии на турнире в Колумбии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№102 WTA) уверенно стартовала на турнире WTA 250 в Боготе.
 
В первом круге украинка переиграла Панну Удварди из Венгрии (№84 WTA).
 
Богота. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Панна Удварди (Венгрия) – 7:5, 6:1
 
Отметим, что Даяна выиграла все семь поединков против представительниц Венгрии на взрослом уровне. Более того, все победы была добыты в двух сетах.
 
В следующем раунде Ястремская сразится против Сары Эррани из Италии (№145 WTA).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra, 06.04.2022 01:21 (изменен)
    0
    Умница! Дальше Сара хорошие воспоминания, все же первый турнир, после возвращения.
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    Володимир Коваленко, 06.04.2022 01:16
    0
    Нема сумнівів , що поверне свої позиції
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