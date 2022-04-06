Ястремская обыграла вторую ракетку Венгрии на турнире в Колумбии

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№102 WTA) уверенно стартовала на турнире WTA 250 в Боготе.
В первом круге украинка переиграла Панну Удварди из Венгрии (№84 WTA).
Богота. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Панна Удварди (Венгрия) – 7:5, 6:1
Отметим, что Даяна выиграла все семь поединков против представительниц Венгрии на взрослом уровне. Более того, все победы была добыты в двух сетах.
В следующем раунде Ястремская сразится против Сары Эррани из Италии (№145 WTA).
Источник — Sport.ua
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