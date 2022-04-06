Ястремская обыграла вторую ракетку Венгрии на турнире в Колумбии

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№102 WTA) уверенно стартовала на турнире WTA 250 в Боготе.



В первом круге украинка переиграла Панну Удварди из Венгрии (№84 WTA).



Богота. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Панна Удварди (Венгрия) – 7:5, 6:1



Отметим, что Даяна выиграла все семь поединков против представительниц Венгрии на взрослом уровне. Более того, все победы была добыты в двух сетах.



В следующем раунде Ястремская сразится против Сары Эррани из Италии (№145 WTA).