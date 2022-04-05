Де Брюйне принес победу Ман Сити в первом четвертьфинале ЛЧ против Атлетико

5 апреля прошел первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Ман Сити» и «Атлетико».
Украинец Александр Зинченко весь матч оставался в резерве у хозяев поля. Единственный гол в матче для горожан забил Кевин Де Брюйне на 70-й минуте.
Ответный поединок состоится 13 апреля в Мадриде.
Лига чемпионов 2021/22
1/4 финала, первый матч, 5 апреля
Манчестер Сити (Англия) – Атлетико Мадрид (Испания) – 1:0
Гол: Де Брюйне, 70.
Манчестер Сити: Эдерсон, Стоунс, Аке, Ляпорт, Жоау Канселу, Гюндоган (Габриэл Жезус, 68), Эрнандес, Де Брюйне, Бернарду Силва, Стерлинг (Грилиш, 68), Марез (Фоден, 68).
Атлетико: Облак, Лоди, Савич, Фелипе, Мандава, Врсалько, Кондогбья, Коке (де Пауль, 60), Льоренте (Корреа, 60), Жоау Феликс (Лемар, 81), Гризманн (Кунья, 60).
Предупреждения: Габриэл Жезус, 85, Эдерсон, 90+2 – де Пауль, 69, Корреа, 83, Врсалько, 90+2.
Судья: Ковач (Румыния).
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Ман Сити).
Источник — Sport.ua
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