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Ман Сити
1 : 0
Атлетико Мадрид
05.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Де Брюйне принес победу Ман Сити в первом четвертьфинале ЛЧ против Атлетико

Украинец Александр Зинченко весь матч оставался в резерве у хозяев поля

  • 05.04.2022 23:50
  • 482 просмотра
  • 2 комментария
Де Брюйне принес победу Ман Сити в первом четвертьфинале ЛЧ против Атлетико
© Getty Images/Global Images Ukraine

5 апреля прошел первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Ман Сити» и «Атлетико».

Украинец Александр Зинченко весь матч оставался в резерве у хозяев поля. Единственный гол в матче для горожан забил Кевин Де Брюйне на 70-й минуте.

Ответный поединок состоится 13 апреля в Мадриде.

Лига чемпионов 2021/22

1/4 финала, первый матч, 5 апреля

Манчестер Сити (Англия) – Атлетико Мадрид (Испания) – 1:0

Гол: Де Брюйне, 70.

Манчестер Сити: Эдерсон, Стоунс, Аке, Ляпорт, Жоау Канселу, Гюндоган (Габриэл Жезус, 68), Эрнандес, Де Брюйне, Бернарду Силва, Стерлинг (Грилиш, 68), Марез (Фоден, 68).

Атлетико: Облак, Лоди, Савич, Фелипе, Мандава, Врсалько, Кондогбья, Коке (де Пауль, 60), Льоренте (Корреа, 60), Жоау Феликс (Лемар, 81), Гризманн (Кунья, 60).

Предупреждения: Габриэл Жезус, 85, Эдерсон, 90+2 – де Пауль, 69, Корреа, 83, Врсалько, 90+2.

Судья: Ковач (Румыния).

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

События матча
70' ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Ман Сити).

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Ivan Vismutenko, 05.04.2022 23:55
    +1
    Красиво пробили автобус Фоден - КДБ.
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    online
    Ptiza, 05.04.2022 23:58
    0
    Я так и не понял зачем Атлетико Мадрид выходил на поле , Симеоне гниляк, Судья явно на матрас ставил тупо в одну сторону судил .
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