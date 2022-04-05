5 апреля в 22:00 пройдет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Ман Сити» и «Атлетико».
Украинский футболист хозяев поля Александр Зинченко заявлен в резерве.
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Ман Сити – Атлетико. Зинченко в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд
📋 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 📋— Manchester City (@ManCity) April 5, 2022
XI | Ederson, Stones, Laporte, Ake, Cancelo, Rodrigo, Gundogan (C), Bernardo, Mahrez, De Bruyne, Sterling
SUBS | Steffen, Carson, Jesus, Grealish, Zinchenko, Fernandinho, Foden, Egan-Riley, Mbete#ManCity #UCL pic.twitter.com/odYZFItxtT
Your starting XI 👊 pic.twitter.com/X5LOs7vm93— Atlético de Madrid (@atletienglish) April 5, 2022
Источник — Sport.ua
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