ВИДЕО. Пеп ГВАРДИОЛА: «Люблю мудрить и придумывать тупые тактики»

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий перед матчем Лиги чемпионов против «Атлетико».
Первый четвертьфинал состоится 5 апреля.
Источник — Sport.ua
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Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий перед матчем Лиги чемпионов против «Атлетико».
Первый четвертьфинал состоится 5 апреля.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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