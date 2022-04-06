Пеп ГВАРДИОЛА: «Даже через 100 лет будет тяжело играть против схемы 5-5-0»

«Манчестер Сити» обыграл «Атлетико» (1:0) в четвертьфинальном матче плей-офф Лиги чемпионов. Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола прокомментировал иггру.

«Мы ожидали, что они будут играть по схеме 5-3-2, но потом «Атлетико» адаптировался и начал играть 5-5-0.

И сегодня, и в доисторические времена, и через сто тысяч лет будет очень сложно атаковать против команды, играющей в 5-5-0, потому что свободного пространства нет.

Они сильные, мы маленькие и легкие. Это вопрос терпения. Чувствую, что ответный матч будет похож на то, как команды играли после забитого гола. Это был очень равный матч.

Мы извлечем уроки из сегодняшней игры, постараемся стать немного лучше», – сказал Гвардиола.

Ответный поединок состоится 13 апреля в Мадриде.