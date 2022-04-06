5 апреля прошел первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Ман Сити» и «Атлетико».

Украинец Александр Зинченко весь матч оставался в резерве у хозяев поля. Единственный гол в матче для горожан забил Кевин Де Брюйне на 70-й минуте. Ответный поединок состоится 13 апреля в Мадриде.

Лига чемпионов 2021/22

1/4 финала, первый матч, 5 апреля

Манчестер Сити (Англия) – Атлетико Мадрид (Испания) – 1:0

Гол: Де Брюйне, 70.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Де Брюйне, 70 мин.