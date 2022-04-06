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Ман Сити
1 : 0
Атлетико Мадрид
05.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Ман Сити – Атлетико – 1:0. Де Брюйне нашел лазейку. Видео гола и обзор игры

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Лиги чемпионов

  • 06.04.2022 00:10
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Ман Сити – Атлетико – 1:0. Де Брюйне нашел лазейку. Видео гола и обзор игры
© Getty Images/Global Images Ukraine

5 апреля прошел первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Ман Сити» и «Атлетико».

Украинец Александр Зинченко весь матч оставался в резерве у хозяев поля. Единственный гол в матче для горожан забил Кевин Де Брюйне на 70-й минуте. Ответный поединок состоится 13 апреля в Мадриде.

Лига чемпионов 2021/22

1/4 финала, первый матч, 5 апреля

Манчестер Сити (Англия) – Атлетико Мадрид (Испания) – 1:0

Гол: Де Брюйне, 70.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Де Брюйне, 70 мин.

События матча
70' ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Ман Сити).

Источник — Sport.ua

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