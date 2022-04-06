5 апреля прошел первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Ман Сити» и «Атлетико».
Украинец Александр Зинченко весь матч оставался в резерве у хозяев поля. Единственный гол в матче для горожан забил Кевин Де Брюйне на 70-й минуте. Ответный поединок состоится 13 апреля в Мадриде.
Лига чемпионов 2021/22
1/4 финала, первый матч, 5 апреля
Манчестер Сити (Англия) – Атлетико Мадрид (Испания) – 1:0
Гол: Де Брюйне, 70.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Де Брюйне, 70 мин.
События матча
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Ман Сити).
Источник — Sport.ua
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