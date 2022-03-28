Российские оккупанты поселились в доме Усика, Саленко послал бывшую жену

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 27 марта.

1. ВИДЕО. Украинец Захожий нокаутировал грека в первом раунде. Александр остается непобежденным.

2. Снова камбэк. Калинина пробилась в 1/8 финала турнира в Майами. Ангелина одержала очередную важную победу в своей карьере.

3. Украина готова пойти на нейтралитет. Зеленский объяснил идею с референдумом. Соответствующие изменения в Конституцию могли бы занять минимум год.

4. Ферстаппен выиграл Гран-при Саудовской Аравии, Леклер и Сайнс - в топ-3. Первая в сезоне победа действующего чемпиона.

5. ФОТО. Российские оккупанты поселились в доме Усика. В Ворзеле орки обустроили быт в козырном месте.

6. Олег САЛЕНКО: «Первую жену послал куда подальше. Она зазомбирована». Известный экс-форвард рассказал о бывшей супруге.

7. Как футбольный мир помогает Украине. Десять ярких примеров того, как топ-футболисты помогают украинцам.

8. Карабах, Курилы и Калининград. Против рф могут открыть второй фронт. Секретарь СНБО Алексей Данилов прогнозирует открытие новых фронтов.

9. Баскетбол с начала войны: национальная сборная, еврокубки, НБА. Sport.ua собрал вместе все основные события в мировом баскетболе за последний месяц.

10. Украинские защитники освободили еще один поселок в Харьковской области. Наши воины уничтожили около 60 единиц техники рашки.