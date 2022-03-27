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Снова камбэк. Калинина пробилась в 1/8 финала турнира в Майами

Ангелина одержала очередную важную победу в своей карьере

  • 27.03.2022 22:23
  • 2535 просмотров
  • 5 комментариев
Снова камбэк. Калинина пробилась в 1/8 финала турнира в Майами
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№51 WTA) продолжает побеждать на турнире WTA 1000 в Майами.
 
В третьем круге украинка одолела Беатрис Хаддад Майю из Бразилии (№62 WTA). 
 
Майами. Третий круг
Ангелина Калинина (Украина) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – 2:6, 6:4, 6:2
 
Это был третий очный матч теннисисток и третья победа украинки. Ранее Ангелина никогда не выигрывала больше одного поединка на турнирах подобного уровня.
 
В следующем раунде Калинина сразится против Джессики Пегулы из США (№21 WTA).
 
Отметим, что украинка в этом сезоне выиграла четыре из пяти матчей на американском харде, проиграв лишь будущей первой ракетке мира и победительнице турнира в Индиан-Уэллс Иге Свёнтек.

Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Александр Ад, 27.03.2022 22:27
    +8
    молодець,немає слів,3 єйса!
    Ссылка
    Vik_77, 27.03.2022 22:27
    +5
    Молодчинка, Ангел! Як же не вистачає першої сильної подачі.... Щоб набирати легкі очкі
    Ссылка
    online
    Андрій Ванчак, 27.03.2022 22:47
    +2
    Просто НАЙКРАЩА на даний час наша надія!!! Віримо в Українського Ангела!!!
    Ссылка
    online
    sportukraina2022, 27.03.2022 22:39
    +1
    найкращі моменти мачту
    https://www.youtube.com/watch?v=JrNC4tXNUTI
    Ссылка
    online
    Spectra, 27.03.2022 23:00 (изменен)
    0
    Попутал я что 1/8 уже завтра, финал же в воскресенье и начали Майами на день раньше, чем Индиан-Уеллс. Так что Геля отдохнёт, ждём реванш Пегуле!
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