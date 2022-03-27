Снова камбэк. Калинина пробилась в 1/8 финала турнира в Майами

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№51 WTA) продолжает побеждать на турнире WTA 1000 в Майами.



В третьем круге украинка одолела Беатрис Хаддад Майю из Бразилии (№62 WTA).



Майами. Третий круг

Ангелина Калинина (Украина) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – 2:6, 6:4, 6:2



Это был третий очный матч теннисисток и третья победа украинки. Ранее Ангелина никогда не выигрывала больше одного поединка на турнирах подобного уровня.



В следующем раунде Калинина сразится против Джессики Пегулы из США (№21 WTA).



Отметим, что украинка в этом сезоне выиграла четыре из пяти матчей на американском харде, проиграв лишь будущей первой ракетке мира и победительнице турнира в Индиан-Уэллс Иге Свёнтек.