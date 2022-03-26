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Свёнтек обеспечила себе звание первой ракетки мира в 20 лет

Польская теннисистка возглавит мировую классификацию после турнира в Майами

  • 26.03.2022 18:05
  • 1280 просмотров
  • 1 комментарий
Свёнтек обеспечила себе звание первой ракетки мира в 20 лет
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Польская теннисистка Ига Свёнтек легко обыграла швейцарку Викторию Голубич во втором круге соревнований категории WTA 1000 в Майами (6:2, 6:0).
 
Таким образом, 20-летняя спортсменка обеспечила себе звание первой ракетки мира после завершения турнира. 
 
Свёнтек стала первой полькой, которой покорилось это достижение. Среди действующих теннисисток только Ким Клейстерс и Серена Уильямс поднимались на вершину мировой классификации в более раннем возрасте.
 
В сезоне-2022 Ига выиграла 21 из 24 матчей, взяв титулы в Дохе и Индиан-Уэллс.

Источник — Twitter

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Комментарии
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    online
    axylinam, 26.03.2022 18:18
    0
    Молодчинка полька
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