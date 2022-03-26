Свёнтек обеспечила себе звание первой ракетки мира в 20 лет

Польская теннисистка Ига Свёнтек легко обыграла швейцарку Викторию Голубич во втором круге соревнований категории WTA 1000 в Майами (6:2, 6:0).
Таким образом, 20-летняя спортсменка обеспечила себе звание первой ракетки мира после завершения турнира.
Свёнтек стала первой полькой, которой покорилось это достижение. Среди действующих теннисисток только Ким Клейстерс и Серена Уильямс поднимались на вершину мировой классификации в более раннем возрасте.
В сезоне-2022 Ига выиграла 21 из 24 матчей, взяв титулы в Дохе и Индиан-Уэллс.
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.