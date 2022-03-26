Свёнтек обеспечила себе звание первой ракетки мира в 20 лет

Польская теннисистка Ига Свёнтек легко обыграла швейцарку Викторию Голубич во втором круге соревнований категории WTA 1000 в Майами (6:2, 6:0).



Таким образом, 20-летняя спортсменка обеспечила себе звание первой ракетки мира после завершения турнира.



Свёнтек стала первой полькой, которой покорилось это достижение. Среди действующих теннисисток только Ким Клейстерс и Серена Уильямс поднимались на вершину мировой классификации в более раннем возрасте.



В сезоне-2022 Ига выиграла 21 из 24 матчей, взяв титулы в Дохе и Индиан-Уэллс.