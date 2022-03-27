УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Олег САЛЕНКО: «Первую жену послал куда подальше. Она зазомбирована»

Известный экс-форвард рассказал о бывшей супруге

  • 27.03.2022 12:40
  • 4743 просмотра
  • 1 комментарий
Олег САЛЕНКО: «Первую жену послал куда подальше. Она зазомбирована»
© zbirna.com. Олег Саленко

Экс-форвард сборной россии Олег Саленко разорвал любые связи с первой женой, так как она зазомбирована путинской пропагандой.

«У меня семейная ситуация, скажем так, нестандартная. Я родился и значительную часть жизни прожил в россии. Там у меня одна семья – первая жена и сын. Первую жену я уже послал куда подальше: она зазомбирована и верит кремлевской пропаганде. Сын от второй жены сейчас на просмотре в Италии.

Недавно испанский журналист спрашивал о чемпионате мира 1994 года, когда я в составе сборной рф взял «Золотую бутсу». Я ему говорю: в той «сборной россии» было пятеро украинцев, два осетина и два белоруса!

Говорю западным репортерам: надо все это останавливать, давите на свою общественность, на свою власть, потому что санкции – санкциями, а Украине нужно тяжелое вооружение», - сказал Саленко.

Источник — FanDay

(23 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    nordik, 27.03.2022 13:35
    -2
    Спорт уа всіх алкашів рекламуватиме? Алієв, саленко, ще кого???
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности