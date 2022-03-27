Олег САЛЕНКО: «Первую жену послал куда подальше. Она зазомбирована»

Экс-форвард сборной россии Олег Саленко разорвал любые связи с первой женой, так как она зазомбирована путинской пропагандой.

«У меня семейная ситуация, скажем так, нестандартная. Я родился и значительную часть жизни прожил в россии. Там у меня одна семья – первая жена и сын. Первую жену я уже послал куда подальше: она зазомбирована и верит кремлевской пропаганде. Сын от второй жены сейчас на просмотре в Италии.

Недавно испанский журналист спрашивал о чемпионате мира 1994 года, когда я в составе сборной рф взял «Золотую бутсу». Я ему говорю: в той «сборной россии» было пятеро украинцев, два осетина и два белоруса!

Говорю западным репортерам: надо все это останавливать, давите на свою общественность, на свою власть, потому что санкции – санкциями, а Украине нужно тяжелое вооружение», - сказал Саленко.