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Жирик на грани смерти, ликвидирован генерал орков, Калинина сотворила чудо

Главные новости за 25 марта на Sport.ua

  • 26.03.2022 07:30
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Жирик на грани смерти, ликвидирован генерал орков, Калинина сотворила чудо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сожженные корабли орков в Бердянске

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 25 марта.

1. Минус враг Украины? В рф сообщают о смерти Жириновского (опровергнуто)
Глава ЛДПР болел ковидом, его госпитализировали 9 февраля

2. Главный елбанец орков. Ликвидирован еще один генерал-лейтенант армии рф
Место действия все то же – Чернобаевка

3. Лучший матч в карьере. Калинина нанесла сенсационное поражение американке
Украинская теннисистка на турнире в Майами в трех сетах обыграла Мэдисон Киз

4. Срна опроверг разрыв Де Дзерби контракта с Шахтером
Итальянский тренер остается в донецком клубе

5. Оккупанты выпустили 6 ракет по территории Воздушных Сил ВСУ в Виннице
Часть из ракет сбила ПВО, остальные попали в несколько сооружений

6. ВИДЕО. Усик объявил о начале подготовки к бою с Джошуа
Бой-реванш таки состоится в ближайшее время

7. Вратарь ПСЖ разместил в своем доме 30 беженцев из Украины
Кейлор Навас помогает жертвам российской агрессии

8. Фиксируются случаи перехода российских солдат на сторону Украины
Так можно спасти свою жизнь

9. У безграничной дружбы есть предел. Китай жестко отозвался о связях с рф
Поднебесная не готова терпеть убытки из-за амбиций плешивого ублюдка?

10. После месяца войны в Украине. Что в голове у путина?
Похоже, что ход мыслей престарелого диктатора являет собой гремучую смесь

Источник — Sport.ua

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