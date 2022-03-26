Жирик на грани смерти, ликвидирован генерал орков, Калинина сотворила чудо

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 25 марта.
1. Минус враг Украины? В рф сообщают о смерти Жириновского (опровергнуто)
Глава ЛДПР болел ковидом, его госпитализировали 9 февраля
2. Главный елбанец орков. Ликвидирован еще один генерал-лейтенант армии рф
Место действия все то же – Чернобаевка
3. Лучший матч в карьере. Калинина нанесла сенсационное поражение американке
Украинская теннисистка на турнире в Майами в трех сетах обыграла Мэдисон Киз
4. Срна опроверг разрыв Де Дзерби контракта с Шахтером
Итальянский тренер остается в донецком клубе
5. Оккупанты выпустили 6 ракет по территории Воздушных Сил ВСУ в Виннице
Часть из ракет сбила ПВО, остальные попали в несколько сооружений
6. ВИДЕО. Усик объявил о начале подготовки к бою с Джошуа
Бой-реванш таки состоится в ближайшее время
7. Вратарь ПСЖ разместил в своем доме 30 беженцев из Украины
Кейлор Навас помогает жертвам российской агрессии
8. Фиксируются случаи перехода российских солдат на сторону Украины
Так можно спасти свою жизнь
9. У безграничной дружбы есть предел. Китай жестко отозвался о связях с рф
Поднебесная не готова терпеть убытки из-за амбиций плешивого ублюдка?
10. После месяца войны в Украине. Что в голове у путина?
Похоже, что ход мыслей престарелого диктатора являет собой гремучую смесь
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.