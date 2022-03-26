Жирик на грани смерти, ликвидирован генерал орков, Калинина сотворила чудо

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 25 марта.

1. Минус враг Украины? В рф сообщают о смерти Жириновского (опровергнуто)

Глава ЛДПР болел ковидом, его госпитализировали 9 февраля

2. Главный елбанец орков. Ликвидирован еще один генерал-лейтенант армии рф

Место действия все то же – Чернобаевка

3. Лучший матч в карьере. Калинина нанесла сенсационное поражение американке

Украинская теннисистка на турнире в Майами в трех сетах обыграла Мэдисон Киз

4. Срна опроверг разрыв Де Дзерби контракта с Шахтером

Итальянский тренер остается в донецком клубе

5. Оккупанты выпустили 6 ракет по территории Воздушных Сил ВСУ в Виннице

Часть из ракет сбила ПВО, остальные попали в несколько сооружений

6. ВИДЕО. Усик объявил о начале подготовки к бою с Джошуа

Бой-реванш таки состоится в ближайшее время

7. Вратарь ПСЖ разместил в своем доме 30 беженцев из Украины

Кейлор Навас помогает жертвам российской агрессии

8. Фиксируются случаи перехода российских солдат на сторону Украины

Так можно спасти свою жизнь

9. У безграничной дружбы есть предел. Китай жестко отозвался о связях с рф

Поднебесная не готова терпеть убытки из-за амбиций плешивого ублюдка?

10. После месяца войны в Украине. Что в голове у путина?

Похоже, что ход мыслей престарелого диктатора являет собой гремучую смесь