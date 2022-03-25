Вратарь ПСЖ разместил в своем доме 30 беженцев из Украины

Вратарь ПСЖ Кейлор Навас приютил в своем доме 30 украинских беженцев, разместив их в помещении, где находится его домашний кинотеатр.



Сообщается, что Навас узнал, что Ассоциация цыган барселонского района Грация отправилась в Краков, чтобы доставить еду и вывезти беженцев из Украины, и предложил свою помощь.



35-летний костариканец купил 30 коек, чтобы приютить тех, кто бежит от войны, обеспечил их едой и одеждой.