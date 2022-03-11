Гол + пас Малиновского, обстрел Харькова, блокировка денег Луческу

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 10 марта.

1. Лига Европы. Бенефис Малиновского, ничья в Барселоне. Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы.

2. Лига конференций. Победа Ромы, разгром от Фейеноорда. Состоялись матчи 1/8 финала Лиги конференций.

3. Обстрел Харькова: разрушен ТРЦ Никольский, в Слобожанском погибли четверо. Рашистские сволочи снова обстреливали и бомбили жилые кварталы Харькова.

4. Жуниор Мораес может перейти в Коринтианс. 34-летний форвард близок к возвращению в Бразилию спустя 12 лет отсутствия.

5. У Луческу заблокировано 5 млн долларов на счетах в украинских банках – СМИ. Ныне наставник «Динамо» пребывает на родине.

6. Источник: рашка попробует заморозить войну с Украиной через неделю. Они тупо не вывозят.

7. АХМЕТОВ: Победой будет восстановление наших границ, включая Крым и Донбасс. Президент «Шахтера» – о войне в Украине.

8. Замена сестрам Семеренко: в Отепяя Украину представят Елена и Юлия Городние. Денис Шаховец анонсирует дебют перспективных украинок на биатлонном Кубке мира.

9. Отепяя-2022. Кантен Фийон Майе стал лучшим в спринтерской гонке. Француз добыл десятую победу в сезоне.

10. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хавбек Шахтера Илсиньо завершил карьеру. Бразилец последние пять лет отыграл за океаном в составе «Филадельфии Юнион».