У Луческу заблокировано 5 млн долларов на счетах в украинских банках – СМИ

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу из-за вероломного нападения рашистских орков на Украину был вынужден покинуть Киев и эвакуироваться в Бухарест.

Луческу надеется, что война будет завершена в ближайшее время, что позволит ему вернуться к исполнению своих обязанностей.

В настоящий момент, по данным источника, у Луческу в Украине существуют еще и серьезные финансовые проблемы. В частности, на его счетах в украинских банках оказались фактически заблокированными 5 миллионов долларов США. Впервые о проблемах Мирчи с выводом денег из Украины заговорили еще в 2016 году, когда он покидал «Шахтер».

Отмечается, что украинское правительство наложило несколько ограничений, которые действуют в банковском секторе, в том числе такое, которое не позволяет человеку снимать со своих счетов более 500 000 долларов в течение одного года.

Помочь Луческу с выводом ранее заработанных денег из Украины обещал президент «Динамо» Игорь Суркис, который имеет существенное влияние в стране, однако из-за войны дело застопорилось и пока перспективы в этом вопросе остаются туманными.

Источник подчеркивает, что по контракту в «Динамо» Луческу зарабатывает порядка 2 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что Луческу помог эвакуироваться из Украины капитану «Динамо» Сергею Сидорчуку и его семье.