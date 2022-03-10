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У Луческу заблокировано 5 млн долларов на счетах в украинских банках – СМИ

Ныне наставник «Динамо» пребывает на родине

  • 10.03.2022 11:53
  • 3434 просмотра
  • 2 комментария
У Луческу заблокировано 5 млн долларов на счетах в украинских банках – СМИ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу из-за вероломного нападения рашистских орков на Украину был вынужден покинуть Киев и эвакуироваться в Бухарест.

Луческу надеется, что война будет завершена в ближайшее время, что позволит ему вернуться к исполнению своих обязанностей.

В настоящий момент, по данным источника, у Луческу в Украине существуют еще и серьезные финансовые проблемы. В частности, на его счетах в украинских банках оказались фактически заблокированными 5 миллионов долларов США. Впервые о проблемах Мирчи с выводом денег из Украины заговорили еще в 2016 году, когда он покидал «Шахтер».

Отмечается, что украинское правительство наложило несколько ограничений, которые действуют в банковском секторе, в том числе такое, которое не позволяет человеку снимать со своих счетов более 500 000 долларов в течение одного года.

Помочь Луческу с выводом ранее заработанных денег из Украины обещал президент «Динамо» Игорь Суркис, который имеет существенное влияние в стране, однако из-за войны дело застопорилось и пока перспективы в этом вопросе остаются туманными.

Источник подчеркивает, что по контракту в «Динамо» Луческу зарабатывает порядка 2 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что Луческу помог эвакуироваться из Украины капитану «Динамо» Сергею Сидорчуку и его семье.

Источник — Cancan.ro

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    LFC, 10.03.2022 12:10 (изменен)
    -1
    zzg77, 10.03.2022 11:56
    А что там с валютой Ахметова и Порошенко??
    Там все на Кипре давно, эти 2 п***ра не лохи чтобы свое наворованное бабло держать на Украине. Не даром же порох фотосессиями и занимается на блокпостах сейчас.
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    zzg77, 10.03.2022 11:56
    -3
    А что там с валютой Ахметова и Порошенко??
    Ссылка
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