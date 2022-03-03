Луческу помог Сидорчуку вместе с семьей эвакуироваться в Румынию

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу несколько дней назад покинул Украину, где путинские войска начали вероломную войну против местного населения, и перебрался на родину.

Вместе с собой в Румынию Луческу вывез капитана «Динамо» Сергея Сидорчука, а также членов его семьи. Сейчас эвакуированные пребывают в городе Яссы.

Отметим, что согласно требований всеобщей мобилизации в Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну в течение 90 дней. Исключение предоставляется тем, у кого есть не менее трех детей, как в случае с Сидорчуком.

Ранее о пребывании неподалеку от границы с Румынией, но на территории Украины, прессе рассказал полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко.