УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Луческу помог Сидорчуку вместе с семьей эвакуироваться в Румынию

Капитан «Динамо» покинул территорию Украины

  • 03.03.2022 17:34
  • 2597 просмотров
  • 4 комментария
Луческу помог Сидорчуку вместе с семьей эвакуироваться в Румынию
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу несколько дней назад покинул Украину, где путинские войска начали вероломную войну против местного населения, и перебрался на родину.

Вместе с собой в Румынию Луческу вывез капитана «Динамо» Сергея Сидорчука, а также членов его семьи. Сейчас эвакуированные пребывают в городе Яссы.

Отметим, что согласно требований всеобщей мобилизации в Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну в течение 90 дней. Исключение предоставляется тем, у кого есть не менее трех детей, как в случае с Сидорчуком.

Ранее о пребывании неподалеку от границы с Румынией, но на территории Украины, прессе рассказал полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко.

Источник — Gazeta Sporturilor

(16 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Cheng, 03.03.2022 17:48
    +4
    Сука,грёбанный стыд... Меня,болельщика ДК с 1975 года, трусит от презрения: вонючий Сидор,ты не капитан,не динамовец и не украинец - ты,сука,трус и мудак,который спрятался под юбкой жены и за памперсами детей. Мой сын сознательно остался в Киеве(имея все возможности оттуда свалить) и теперь 2-ю неделю с молодой женой живёт в ванной(буквально) на Голосеево. Корниенко помогает теробороне,Усик и Лома - там же. Я принципиально сижу в Николаеве,и как могу,помогаю ребятам и власти,защищать мой город - это наша земля,здесь навеки лежат мой отец и дед... Сидор,не одевай никогда вышиванку,форму ДК и СбУ - найди степаненко и вместе сидите за спинами своего многочисленого вывода. Фу,мразота...
    Ссылка
    online
    ALKOSruLKA, 03.03.2022 17:47
    0
    ... а Сидорчук що, сташе 60 років?...
    Ссылка
    online
    cooperchack, 03.03.2022 17:40
    0
    Там и оставайся щенок
    Ссылка
    online
    Akkerman65, 03.03.2022 17:43
    -4
    Даже в такое страшное время дать провокационную новость, чтобы коллекционировать оскорбительные комментарии это ваше.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности