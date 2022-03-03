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Члены семьи Игоря Суркиса эвакуировались из Украины через Румынию – СМИ

Был ли среди них сам президент «Динамо» пока неизвестно

  • 03.03.2022 17:05
  • 2859 просмотров
  • 3 комментария
Члены семьи Игоря Суркиса эвакуировались из Украины через Румынию – СМИ
© dynamo.kiev.ua. Игорь Суркис

В ночь со 2 на 3 марта члены семьи президента «Динамо» Игоря Суркиса пересекли административную границу Украины для того, чтобы через Молдову прибыть в румынский город Яссы.

Там, по данным bzi.ro, их в 2:30 заселили в трехзвездочный отель Bucium Motel & SPA, где родственники Игоря Суркиса провели немного времени, чтобы утром покинуть территорию Румынии.

Куда отправились члены семьи Игоря Суркиса далее – неизвестно, равно как источник не сообщает, был ли среди них сам президент «Динамо».

Напомним, 14 февраля Игорь Суркис заявлял, что не собирается покидать Киев, однако в ночь на 24 февраля в Украину вероломно вторглись путинские войска из Российской Федерации и с территории Беларуси.

Источник — BZI

(27 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Jakub Lukasz Salamaj, 03.03.2022 17:55
    +3
    Ребята ему 63 года
    Ссылка
    online
    Akkerman65, 03.03.2022 17:33
    +3
    Украину за 8 дней войны покинуло уже более миллиона беженцев. В том числе и эта семья.
    Ссылка
    online
    ALKOSruLKA, 03.03.2022 17:51
    -1
    У нас всі рівні, але є й рівніші... Чоловіки від 18 до 60 років через кордон не пропускаються, значить у опзжд-иста є ще якийсь паспорт....
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