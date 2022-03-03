Члены семьи Игоря Суркиса эвакуировались из Украины через Румынию – СМИ

В ночь со 2 на 3 марта члены семьи президента «Динамо» Игоря Суркиса пересекли административную границу Украины для того, чтобы через Молдову прибыть в румынский город Яссы.

Там, по данным bzi.ro, их в 2:30 заселили в трехзвездочный отель Bucium Motel & SPA, где родственники Игоря Суркиса провели немного времени, чтобы утром покинуть территорию Румынии.

Куда отправились члены семьи Игоря Суркиса далее – неизвестно, равно как источник не сообщает, был ли среди них сам президент «Динамо».

Напомним, 14 февраля Игорь Суркис заявлял, что не собирается покидать Киев, однако в ночь на 24 февраля в Украину вероломно вторглись путинские войска из Российской Федерации и с территории Беларуси.