Игорь СУРКИС: «Никакой паники нет. Никуда не собираюсь уезжать и бежать»

Президент «Динамо» рассказал о жеребьевке Юношеской лиги УЕФА и текущей работе клуба

  • 14.02.2022 16:56
  • 4654 просмотра
  • 25 комментариев
Игорь СУРКИС: «Никакой паники нет. Никуда не собираюсь уезжать и бежать»
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент ФК «Динамо» (Киев) Игорь Суркис прокомментировал жеребьевку Юношеской лиги УЕФА, рассказал о подготовке к матчу с «Ингульцом» и о том, как функционирует клуб в эти непростые времена.

- Сегодня волею жребия мы узнали соперника «Динамо» U19 в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА. Как вы восприняли результаты жеребьевки?
- В турнирной сетке остались только сильнейшие команды и особого выбора в пользу команд послабее не было. Мы довольны жребием, наша команда уже обыгрывала португальцев в этом сезоне, выиграв дома у «Бенфики» 4:0. Подготовка к матчу со «Спортингом» очень серьезная, сейчас команда находится на сборе в Турции, где готовится к противостоянию с лиссабонским соперником.

Совсем недавно я разговаривал с Мирчей Луческу, и он сказал, что отпустит в расположение команды U19 несколько игроков, которые готовятся с первой командой. Это будет сделано для того, чтобы они сыграли в товарищеских матчах, и Игорь Костюк смог наиграть определенные связки и наладить взаимодействие до поединка против «Спортинга».

Не будем забывать и о том, что ряд игроков вернулись после дисквалификаций, травм и COVID-19, в матче против «Депортиво» не играли 5 человек основного состава. Надеюсь, что «Динамо» может стать не только сильнее по составу, но и прибавить в качестве игры.

Мы рассчитываем на интересный поединок и на то, что стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского будет полностью готов к проведению встречи. Лично я верю в то, что пройдя такой сложный путь, наша команда не остановится на достигнутом.

- До матча со «Спортингом» на стадионе «Динамо» планируется провести встречу против «Ингульца» 26-го февраля. Что вообще происходит с местом проведения данного поединка?
- У нас не было никаких предварительных договоренностей с «Ингульцом» по поводу матча второго круга в Киеве. Ситуация развивалась таким образом: в августе ко мне обратился президент «Ингульца» Александр Поворознюк с просьбой провести матч первого круга в Киеве, а второго круга - на новом стадионе в Петрово. Абсолютно понятна мотивация такой просьбы, Поворознюк логично хотел открыть новый стадион матчем против «Динамо». Но обстоятельства сложились таким образом, что новый стадион к матчу с «Динамо» открыть не успевают, непонятная ситуация с полем в Кропивницком, где «Ингулец» играл свои домашние матчи в первом круге. Не вижу в этом вины руководства «Ингульца», просто при строительстве масштабных объектов бывают подобные ситуации, когда не все получается сдать в установленные сроки.

До минувшей пятницы мы были уверены, что будем играть с «Ингульцом» на выезде и не начинали подготовку поля стадиона «Динамо». Мы планировали включить подогрев в зависимости от ситуации с матчем «Динамо» U19 в Испании. Но теперь все изменилось, подогрев включен на полную мощность, службы клуба готовят газон и сам стадион к матчу 26-го февраля. Сейчас на определенных частях поля еще лежит снег, но мы успеем все приготовить к поединку.

Конечно, можно было встать в позу и сказать, мол, если не успели приготовить свой стадион, то это ваши проблемы. Но в интересах проведения чемпионата и всего нашего футбола - играть на нормальных полях и в нормальных условиях. Мы пошли навстречу «Ингульцу», второй раз в сезоне наш клуб будет готовить поле и нести все затраты на эту подготовку, но в итоге сыграем на поле хорошего качества. Это не только в интересах «Динамо», но и сборной Украины - сыграть не на огороде, а на качественном газоне и избежать соответствующих проблем с игроками. А затраты на подготовку поля весьма существенные, вы прекрасно знаете, сколько сейчас стоит и газ, и электричество.

- Какова вероятность того, что 26 февраля поле стадиона «Динамо» будет в нормальном состоянии?
- Оно будет не в нормальном, а в идеальном состоянии. Службы клуба работают круглосуточно, через пару дней в работу включатся агрономы и все успеют подготовить к матчу.

- Ситуация в стране очень напряженная, присутствуют откровенно панические настроения. Как сейчас организована работа клуба?
- Я сижу в своем кабинете и так происходит каждый день (интервью записывалось в понедельник 14 февраля в кабинете президента клуба). Никуда не собираюсь уезжать и бежать, считаю, что в наше непростое время важно соблюдать спокойствие и хладнокровие. Если ты паникуешь, то уже проиграл. Планирую в ближайшее время работать в Киеве, в последующих планах посетить сбор «Динамо» U19 и первой команды, которые готовятся в Турции, пообщаться с игроками, тренерами и посмотреть на рабочий процесс.

На данный момент наш клуб практически полностью закрыт на карантин, к сожалению, очень много случаев заболевания COVID-19. При этом в прошлом году мы провели полную вакцинацию сотрудников «Динамо», а сейчас организовали дистанционную работу большинства департаментов. У меня же нет возможности решать все вопросы дома, поэтому я регулярно нахожусь в клубном офисе. Вот сегодня надо закрыть вопросы с оплатой чартера наших команд из Турции, подписать бумаги и т.д.

Никакой паники у нас нет, мы спокойны и готовы к различным сценариям развития событий. Я верю в то, что у нашей страны все будет хорошо и приглашаю болельщиков на трибуны. Нашим командам нужна их поддержка, их внимание и энергия. Обе команды «Динамо» приложат все усилия, чтобы порадовать болельщиков не только положительными результатами, но и качественной игрой.

Источник — ФК Динамо Киев

(32 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Sasha Zalik, 14.02.2022 17:57
    +9
    4p7eH, 14.02.2022 17:51
    ТАК ЦЕ ДИРЯВИЙ КЛУБ ДИРКА КУЄВСЬКА ТАМ МАТЧІ ВИГРАЮТЬ ЗАВДЯКИ ШУБАМ
    Ти хворенький на голову??????
    Ссылка
    sahka1981, 14.02.2022 17:41
    +7
    Юрий Карпенко, 14.02.2022 17:34
    Класно так устроились, два матча в Киеве против Ингульца, всем бы так
    Ну некоторым и без игры 0-3 можна, а другим нельзя...
    Ссылка
    online
    Funnycat--, 14.02.2022 17:19 (изменен)
    +7
    Владелец донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов покинул Украину, сообщает «Украинская правда».
    Сообщается, что один из бортов Ахметова вылетел из Украины в воскресенье, а сам олигарх покинул страну 30 января рейсом в Цюрих. Отмечается, что украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами. Такого количества чартеров не было за 6 лет наблюдений.
    ————-
    А самый патриотичной президент улетел
    Ссылка
    Bibenco, 14.02.2022 17:59
    +4
    Интересно, Денисов с Палкиным тоже умотали?
    Ссылка
    Bibenco, 14.02.2022 17:59
    +3
    Funnycat--, 14.02.2022 17:19
    Владелец донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов покинул Украину, сообщает «Украинская правда».
    Сообщается, что один из бортов Ахметова вылетел из Украины в воскресенье, а сам олигарх покинул страну 30 января рейсом в Цюрих. Отмечается, что украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами. Такого количества чартеров не было за 6 лет наблюдений.
    ————-
    А самый патриотичной президент улетел
    Да уж, это не про безопасный Мариуполь рассказывать. Так, как кацапы метко стреляют своими калибрами с искандерами, то прилететь может куда угодно, и в жилой дом запросто.
    Суркису респект.
    Ссылка
    online
    Funnycat--, 14.02.2022 18:35
    +1
    Петр Яновский, 14.02.2022 18:21
    Ну когда не доехали в украинский Мариуполь куяни это клеймо на всегда ,никогда не отмоются позорники
    Выездной матч Шредингера. «Шахтер» почти два года не играл в Мариуполе
    В феврале 2018-го «Шахтер» сменил клубную прописку с Донецка на Мариуполь, но на самом деле в город не переезжал. Более того, горняки провели с того момента меньше матчей в городе, чем главный конкурент «Динамо».
    С 2018-го у «Шахтера» было 6 выездных матчей с командой из города новой прописки – «Мариуполем». Но лишь 4 раза горняки приехали на берег Азовского моря. В последний раз – 1 декабря 2019-го. Почти 2 года назад. Учитывая, что до следующего года в Мариуполе «Шахтер» точно не сыграет, то этот срок еще существенно увеличится.
    ————
    Тимофечючка, что за позор ? Давай плачь и оправдывайся
    Ссылка
    KIEWADIM, 14.02.2022 17:02
    +1
    ну если Суркис никуда не собирается, то все ок. Но явно с Медведчуком в терках
    Ссылка
    online
    Funnycat--, 14.02.2022 18:36
    0
    Ivan Vismutenko, 14.02.2022 18:13
    Да мы знаем, что ваш самолёт улетел в Чехию на техосмотр, а Ринат покинул Украина ещё аж 30 января. Работайте спокойно. Пан Данилов заявил, что как только какие то события начнутся, так тогда и примут меры. Всё верно. По мере возникновения вопроса. А сейчас мы все ждём футбола. Как и другие.
    Вахтёр Иванов снова пенсию на бормотуху спустил
    Теперь слова разбегаются и категорически отказываются складываться в предложения
    Ссылка
    online
    Funnycat--, 14.02.2022 18:34
    0
    4p7eH, 14.02.2022 17:51
    ТАК ЦЕ ДИРЯВИЙ КЛУБ ДИРКА КУЄВСЬКА ТАМ МАТЧІ ВИГРАЮТЬ ЗАВДЯКИ ШУБАМ
    У кого 🐕‍🦺 до компьютера добралась и лапами по клавиатуре стучит ?
    Ссылка
    online
    Ретро Футбол, 14.02.2022 18:34
    0
    Ivan Vismutenko, 14.02.2022 18:32
    Вернись в Украину. У нас 8 лет форс-мажор, а ты вдруг начал сегодня умничать.
    Из-за вооруженного конфликта на востоке Украины «Шахтёр» переехал в Киев, и с 2014 года тренировочной базой «горняков» является олимпийский комплекс «Святошин». В 2014-2016 годах «Шахтёр» провёл большинство домашних матчей во Львове на «Арене Львов», с февраля 2017 года по март 2020 года клуб играл на ОСК «Металлист» в Харькове. С мая 2020 года домашним стадионом «Шахтёра» является НСК «Олимпийский» в Киеве. Контракт относительно выступлений «горняков» на «Олимпийском» подписан на три года.
    ТОЧКА! Украина едина. Или ты думаешь иначе и ещё Зарю захочешь переселить в Северодонецк.
    Почему шахтер прописан в Мариуполе, а играет где попало? Пусть становятся киевской командой. Или донецкие беженцы не поймут?
    Ссылка
    Ivan Vismutenko, 14.02.2022 18:32
    0
    Ретро Футбол, 14.02.2022 18:19
    Читай регламент. Команды обязаны играть на расстоянии не больше 100км от места прописки. Но для беженцев ордловских регламент не писан
    Вернись в Украину. У нас 8 лет форс-мажор, а ты вдруг начал сегодня умничать.
    Из-за вооруженного конфликта на востоке Украины «Шахтёр» переехал в Киев, и с 2014 года тренировочной базой «горняков» является олимпийский комплекс «Святошин». В 2014-2016 годах «Шахтёр» провёл большинство домашних матчей во Львове на «Арене Львов», с февраля 2017 года по март 2020 года клуб играл на ОСК «Металлист» в Харькове. С мая 2020 года домашним стадионом «Шахтёра» является НСК «Олимпийский» в Киеве. Контракт относительно выступлений «горняков» на «Олимпийском» подписан на три года.
    ТОЧКА! Украина едина. Или ты думаешь иначе и ещё Зарю захочешь переселить в Северодонецк.
    Ссылка
    Ivan Vismutenko, 14.02.2022 18:18
    0
    etorfine, 14.02.2022 18:16
    Попробуй другой переводчик, бестолочь
    Зачем мне переводить Новости украинских телеканалов в Т2? толочь...)
    Ссылка
    online
    etorfine, 14.02.2022 18:16
    0
    Ivan Vismutenko, 14.02.2022 18:13
    Да мы знаем, что ваш самолёт улетел в Чехию на техосмотр, а Ринат покинул Украина ещё аж 30 января. Работайте спокойно. Пан Данилов заявил, что как только какие то события начнутся, так тогда и примут меры. Всё верно. По мере возникновения вопроса. А сейчас мы все ждём футбола. Как и другие.
    Попробуй другой переводчик, бестолочь
    Ссылка
    online
    Ретро Футбол, 14.02.2022 18:15
    0
    Юрий Карпенко, 14.02.2022 17:34
    Класно так устроились, два матча в Киеве против Ингульца, всем бы так
    Напомнить тебе как данецкие в прошлом сезоне за©©али ехать на матч с Ингульцом и получили кабинетные 3-0?
    Ссылка
    online
    Ретро Футбол, 14.02.2022 18:13 (изменен)
    0
    Петр Яновский, 14.02.2022 18:08
    Вся Украина ржёт по сей день,как куяни в украинский Мариуполь не доехали
    Ты лучше расскажи, когда данецкие негры последний раз играли в Мариуполе? Хотя прописаны там и обязаны там домашние матчи проводить
    Ссылка
    turist86, 14.02.2022 17:24
    0
    Станом на 12 годину дня 14 лютого в Україні були відсутні 23 народних депутати.
    Кива Ілля (ОПЗЖ), 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія);
    Королевська Наталія (ОПЗЖ), 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія);
    Льовочкін Сергій (ОПЗЖ), 10 лютого полетів до Венеції (Італія);
    Львочкіна Юлія (ОПЗЖ), 26 січня відправилась у Ніццу (Франція);
    Рабінович Вадим (ОПЗЖ), 3 лютого полетів у Тель-Авів (Ізраїль);
    Новинський Вадим (позафракційний), 10 лютого відправився у Мюнхен (Німеччина);
    Устінова Олександра ("Голос"), 6 лютого полетіла у Дюссельдорф (Німеччина);
    Железняк Ярослав ("Голос"), 12 лютого відправився у Париж (Франція);
    Абрамович Ігор (ОПЗЖ), 12 лютого вилетів до Варшави (Польща);
    Аліксейчук Олександр ("Слуга народу"), 5 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
    Аллахвердієва Ірина ("Слуга народу"), 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ);
    Плачкова Тетяна (ОПЗЖ), 13 лютого полетіла у Відень (Австрія);
    Борт Віталій (ОПЗЖ), 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина);
    Пузанов Олександр (ОПЗЖ), 13 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
    Іванісов Роман (позафракційний), 11 лютого вилетів у Париж (Франція);
    Кривошеєв Ігор ("Слуга народу"), 4 лютого відправився у Мадрид (Іспанія);
    Нагорняк Сергій ("Слуга народу"), 11 лютого полетів у Цюрих (Швейцарія);
    Пивоваров Євген ("Слуга народу"), 11 лютого полетів у Шарджу (ОАЕ);
    Солод Юрій (ОПЗЖ), 9 лютого відправився у Ригу (Латвія);
    Шпенов Дмитро (позафракційний), 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія);
    Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 лютого відправився до Ніцци (Франція);
    Яковенко Євген (позафракційний), 12 лютого полетів у Стамбул (Туреччина);
    Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 лютого залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю.
    Ссылка
    online
    Ретро Футбол, 14.02.2022 18:33
    -1
    Mikola Лавочкин, 14.02.2022 18:25
    А зачем ему бежать?Он хлеб соль готовит ,встречать российское войско.Динамо ОПЗЖ -Медведчук
    Какое отношение он имеет к опзж? А вот ваш ахмэтав создавал партию регионов
    Ссылка
    online
    Mikola Лавочкин, 14.02.2022 18:25
    -1
    А зачем ему бежать?Он хлеб соль готовит ,встречать российское войско.Динамо ОПЗЖ -Медведчук
    Ссылка
    online
    Петр Яновский, 14.02.2022 18:21
    -1
    Ну когда не доехали в украинский Мариуполь куяни это клеймо на всегда ,никогда не отмоются позорники
    Ссылка
    online
    Ретро Футбол, 14.02.2022 18:19
    -1
    Ivan Vismutenko, 14.02.2022 18:17
    Ты что то путаешь. Фирма может быть прописана в Киеве, а колбасу выпускать в каком то пгт совсем другого региона. Читай этикетки на товаре. Чай цейлонский. Но расфасован в Украине. И т.д.
    Читай регламент. Команды обязаны играть на расстоянии не больше 100км от места прописки. Но для беженцев ордловских регламент не писан
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности