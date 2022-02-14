Игорь СУРКИС: «Никакой паники нет. Никуда не собираюсь уезжать и бежать»

Президент ФК «Динамо» (Киев) Игорь Суркис прокомментировал жеребьевку Юношеской лиги УЕФА, рассказал о подготовке к матчу с «Ингульцом» и о том, как функционирует клуб в эти непростые времена.

- Сегодня волею жребия мы узнали соперника «Динамо» U19 в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА. Как вы восприняли результаты жеребьевки?

- В турнирной сетке остались только сильнейшие команды и особого выбора в пользу команд послабее не было. Мы довольны жребием, наша команда уже обыгрывала португальцев в этом сезоне, выиграв дома у «Бенфики» 4:0. Подготовка к матчу со «Спортингом» очень серьезная, сейчас команда находится на сборе в Турции, где готовится к противостоянию с лиссабонским соперником.

Совсем недавно я разговаривал с Мирчей Луческу, и он сказал, что отпустит в расположение команды U19 несколько игроков, которые готовятся с первой командой. Это будет сделано для того, чтобы они сыграли в товарищеских матчах, и Игорь Костюк смог наиграть определенные связки и наладить взаимодействие до поединка против «Спортинга».

Не будем забывать и о том, что ряд игроков вернулись после дисквалификаций, травм и COVID-19, в матче против «Депортиво» не играли 5 человек основного состава. Надеюсь, что «Динамо» может стать не только сильнее по составу, но и прибавить в качестве игры.

Мы рассчитываем на интересный поединок и на то, что стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского будет полностью готов к проведению встречи. Лично я верю в то, что пройдя такой сложный путь, наша команда не остановится на достигнутом.

- До матча со «Спортингом» на стадионе «Динамо» планируется провести встречу против «Ингульца» 26-го февраля. Что вообще происходит с местом проведения данного поединка?

- У нас не было никаких предварительных договоренностей с «Ингульцом» по поводу матча второго круга в Киеве. Ситуация развивалась таким образом: в августе ко мне обратился президент «Ингульца» Александр Поворознюк с просьбой провести матч первого круга в Киеве, а второго круга - на новом стадионе в Петрово. Абсолютно понятна мотивация такой просьбы, Поворознюк логично хотел открыть новый стадион матчем против «Динамо». Но обстоятельства сложились таким образом, что новый стадион к матчу с «Динамо» открыть не успевают, непонятная ситуация с полем в Кропивницком, где «Ингулец» играл свои домашние матчи в первом круге. Не вижу в этом вины руководства «Ингульца», просто при строительстве масштабных объектов бывают подобные ситуации, когда не все получается сдать в установленные сроки.

До минувшей пятницы мы были уверены, что будем играть с «Ингульцом» на выезде и не начинали подготовку поля стадиона «Динамо». Мы планировали включить подогрев в зависимости от ситуации с матчем «Динамо» U19 в Испании. Но теперь все изменилось, подогрев включен на полную мощность, службы клуба готовят газон и сам стадион к матчу 26-го февраля. Сейчас на определенных частях поля еще лежит снег, но мы успеем все приготовить к поединку.

Конечно, можно было встать в позу и сказать, мол, если не успели приготовить свой стадион, то это ваши проблемы. Но в интересах проведения чемпионата и всего нашего футбола - играть на нормальных полях и в нормальных условиях. Мы пошли навстречу «Ингульцу», второй раз в сезоне наш клуб будет готовить поле и нести все затраты на эту подготовку, но в итоге сыграем на поле хорошего качества. Это не только в интересах «Динамо», но и сборной Украины - сыграть не на огороде, а на качественном газоне и избежать соответствующих проблем с игроками. А затраты на подготовку поля весьма существенные, вы прекрасно знаете, сколько сейчас стоит и газ, и электричество.

- Какова вероятность того, что 26 февраля поле стадиона «Динамо» будет в нормальном состоянии?

- Оно будет не в нормальном, а в идеальном состоянии. Службы клуба работают круглосуточно, через пару дней в работу включатся агрономы и все успеют подготовить к матчу.

- Ситуация в стране очень напряженная, присутствуют откровенно панические настроения. Как сейчас организована работа клуба?

- Я сижу в своем кабинете и так происходит каждый день (интервью записывалось в понедельник 14 февраля в кабинете президента клуба). Никуда не собираюсь уезжать и бежать, считаю, что в наше непростое время важно соблюдать спокойствие и хладнокровие. Если ты паникуешь, то уже проиграл. Планирую в ближайшее время работать в Киеве, в последующих планах посетить сбор «Динамо» U19 и первой команды, которые готовятся в Турции, пообщаться с игроками, тренерами и посмотреть на рабочий процесс.

На данный момент наш клуб практически полностью закрыт на карантин, к сожалению, очень много случаев заболевания COVID-19. При этом в прошлом году мы провели полную вакцинацию сотрудников «Динамо», а сейчас организовали дистанционную работу большинства департаментов. У меня же нет возможности решать все вопросы дома, поэтому я регулярно нахожусь в клубном офисе. Вот сегодня надо закрыть вопросы с оплатой чартера наших команд из Турции, подписать бумаги и т.д.

Никакой паники у нас нет, мы спокойны и готовы к различным сценариям развития событий. Я верю в то, что у нашей страны все будет хорошо и приглашаю болельщиков на трибуны. Нашим командам нужна их поддержка, их внимание и энергия. Обе команды «Динамо» приложат все усилия, чтобы порадовать болельщиков не только положительными результатами, но и качественной игрой.