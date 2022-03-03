СТЕПАНЕНКО: «Выехали из Киева и находимся недалеко от румынской границы»

Опорный полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко дал интервью журналистам французского RMC Sport.

- Первый вопрос покажется банальным в обычное время, мы обмениваемся им каждый день, иногда даже не беспокоясь об ответе: как дела?

- Моя семья, трое детей и я в безопасности, и есть много людей, которые находятся в гораздо худшем положении, чем мы, поэтому я не могу жаловаться. Выехали из Киева и находимся в доме недалеко от румынской границы. Несколько украинских игроков команды приняли решение покинуть столицу, а игроки других команд избегают наиболее опасных направлений, таких как Харьков, Мариуполь и Сумы.

- Как и когда вы поняли, что ваша страна вступила в войну?

- 24 февраля около пяти часов утра раздались первые обстрелы аэропортов и военных центров. Мы не могли в это поверить. Вначале я сказал жене, что, возможно, это проблема на заводе или складе, где может произойти авария и, следовательно, начались взрывы. Жена и дети испугались, и мы решили запереться в подвале нашего дома недалеко от Киева. Мы начали читать и получать информацию. Вот тогда мы и поняли, что Россия начала вторжение в Украину. И это был шок. Мы поспешили отправить сообщения нашим друзьям и семье, чтобы узнать, все ли у них в порядке. Я отправил сообщение в WhatsApp-группу «Шахтера», мы начали обсуждать ситуацию. Руководство попросило нас оставаться дома.

- Легионеры «Шахтера» и помощники Роберто Де Дзерби были отправлены в гостиницу в Киеве для подготовки к отъезду из Украины. Как вы поддерживали связь?

- Мы с Роберто много говорили. Он звал меня с первых минут вторжения. Мы много времени проводили на телефоне с украинскими игроками, бразильцами, игроками национальной сборной. Сначала мы пытались выяснить, все ли в безопасности, а потом обсуждали, как помочь украинскому населению и нашим солдатам перед лицом этого вторжения.

- Голос спортсменов очень силен, он оказывает значительное влияние на население, молодежь, любителей спорта. Что бы вы хотели сказать европейцам и французам?

- Я просто хочу напомнить вам, что Россия нас бомбит, что они запускают ракеты по мирным жителям, больницам, школам, административным зданиям. Если посмотреть сегодняшние снимки из Харькова, Мариуполя, Сум и Киева, эти города горят! Бомбы взрываются повсюду. Это очень опасно для населения и для наших детей. Мы просим помощи у Франции, Европейского Союза, стран всего мира, чтобы остановить эту войну и обеспечить установление мира. Мы очень ценим вашу поддержку, оказанную с самого начала, это очень важно для нас. Нам нужна медицинская помощь, гуманитарная помощь, военная помощь и финансовая помощь. Европейский Союз также должен защищать наше воздушное пространство, потому что российские вооруженные силы используют свои самолеты для сброса бомб.

- Можете ли вы все еще думать о футболе в эти дни?

- Я не могу думать о футболе... Все мои мечты и надежды связаны с миром в моей стране, все мои мысли с людьми, которые умирают здесь каждый день. Вы не можете всерьез думать ни о чем другом. Конечно, я футболист, поэтому мне нужно поддерживать свою физическую форму, может быть, через несколько дней я займусь фитнесом, но я даже не знаю. Это зависит от ситуации. Мы не знаем, как долго это продлится. Ждем завтра.