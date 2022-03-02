Виктор КОРНИЕНКО: «Помогаю ВСУ, чтобы уничтожить российских пид**асов»

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко во время национально-освободительной войны Украины против России вносит свой вклад в общую победу. Футболист изложил пост, в котором сообщил, что помогает украинским военным защищаться против оккупантов.

«Нахожусь в Украине. Помогаю ВСУ для того, чтобы уничтожить российских под**асов. Слава Украине!», – написал Корниенко.