ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хавбек Шахтера Илсиньо завершил карьеру

Бывший полузащитник «Шахтера» и ряда других клубов Илсиньо принял решение завершить карьеру в возрасте 36 лет.

«После 21 невероятного года пришло время повесить мои бутсы на гвоздь. Хотя решение завершить карьеру было трудным, я полон благодарности за время, проведенное на поле, и людям, которые привели меня сюда. Спасибо фанатам за их непоколебимую поддержку на протяжении многих лет. Всем моим товарищам по команде, которые сражались вместе со мной на поле и стали семьей и друзьями за его пределами. Тренерам и персоналу, которые поверили в меня и дали мне шанс, и, самое главное, моей семье, которая так многим пожертвовала, чтобы позволить мне иметь такую ​​долгую и успешную карьеру, занимаясь любимым делом. Я очень благодарен за время, проведенное на поле, и с нетерпением ожидаю того, что ждет меня в будущем. До скорой встречи, Илсиньо», - написал бразилец в своем аккаунте.

Напомним, Илсиньо перешел в «Шахтер» в 2007 году за 10 миллионов евро из «Сан-Паулу». Спустя два года он помог «горнякам» выиграть Кубок УЕФА, но в 2010-м решил самовольно покинуть клуб, однако после полутора лет судебных тяжб, вынужден был извиниться и вернуться в «Шахтер».

Летом 2015 года Илсиньо после истечения срока действия контракта окончательно покинул «Шахтер», а затем перебрался в МЛС в ряды «Филадельфии Юнион». Всего за «горняков» на счету бразильца 175 матчей, 22 забитых мяча и 19 результативных передач.