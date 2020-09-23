Фетиши Луческу. Илсиньо рассказал забавные истории о работе с Мистером

Бывший полузащитник «Шахтера» Илсиньо, который ныне выступает в заокеанской МЛС за «Филадельфию Юнион» поделился несколькими любопытными историями о совместной работе с Мирчей Луческу в стане «горняков».

Ответственность бразильцев

«В мои дни в «Шахтере» Луческу вызывал в свою комнату всех шестерых бразильцев команды перед играми и говорил: «Если что-то и произойдет в этом матче, то это сможете сделать только вы!» В каждом поединке бразильцы получали огромную долю ответственности за результат, и Мирча очень ясно давал это нам понять».

Пеле из Румынии

«На каждую предсезонную подготовку он брал с собой старую газету, приносил ее нам, чтобы мы могли увидеть. Луческу открывал ее и говорил: «Послушайте, вы должны соответствовать мне! Я был гением с левой ногой» В то время румынская сборная объехала едва ли не весь мир и провела несколько матчей в Бразилии. Больше месяца они играли против клубов и сборных, а Луческу забивал много голов, как Пеле. Понимаете, почему он так хотел показать эту газету нам? Он любит футбол и очень хорошо рассказывает свои истории».

Футболки из хлопка

«Луческу – человек «старой школы», и он до сих пор сохранил немало особенностей. Одна из них заключается в том, что он отдает предпочтение хлопчатобумажным футболкам. Он был против любой новой и самой технологичной футболки. Когда к нам поступала обновленная спортивная экипировка, то он всегда говорил: «Нет, это не подходит, мне такое не нравится. Я закажу себе из хлопка».

Шипы на бутсах

«Помню, как когда-то он посмотрел на наши шипы и сказал, что они никуда не годятся. Луческу нравилось даже выбирать размер шипов на бутсах игроков. Он любил высокие шипы, просто гигантские. И когда вы только думали, что они большие, он всегда смотрел, и говорил, что шипы должны быть еще больше. Каждый раз, когда шел снег, Мирча говорил нам: «У вас очень низкие шипы». И это было забавно, потому что когда он указывал на кого-то на поле, чтобы пожаловаться, парень спустя какое-то время падал. Это было похоже на волшебство!»

Плохой водитель

«Я также помню, что у Луческу была репутация не очень хорошего водителя, так сказать. Было время, когда он даже врезался в трамвай, когда поворачивал через трамвайные пути в Румынии».

Напомним, Илсиньо выступал за «Шахтер» c 2007 по 2015 годы с перерывом.