Фетиши Луческу. Илсиньо рассказал забавные истории о работе с Мистером

Бразилец поведал обо всем: старой газете, хлопчатобумажных футболках и даже размере шипов на бутсах

  • 23.09.2020 16:49
  • 3388 просмотров
  • 12 комментариев
Фетиши Луческу. Илсиньо рассказал забавные истории о работе с Мистером
© ФК Шахтер. Мирча Луческу и Илсиньо

Бывший полузащитник «Шахтера» Илсиньо, который ныне выступает в заокеанской МЛС за «Филадельфию Юнион» поделился несколькими любопытными историями о совместной работе с Мирчей Луческу в стане «горняков».

Ответственность бразильцев

«В мои дни в «Шахтере» Луческу вызывал в свою комнату всех шестерых бразильцев команды перед играми и говорил: «Если что-то и произойдет в этом матче, то это сможете сделать только вы!» В каждом поединке бразильцы получали огромную долю ответственности за результат, и Мирча очень ясно давал это нам понять».

Пеле из Румынии

«На каждую предсезонную подготовку он брал с собой старую газету, приносил ее нам, чтобы мы могли увидеть. Луческу открывал ее и говорил: «Послушайте, вы должны соответствовать мне! Я был гением с левой ногой» В то время румынская сборная объехала едва ли не весь мир и провела несколько матчей в Бразилии. Больше месяца они играли против клубов и сборных, а Луческу забивал много голов, как Пеле. Понимаете, почему он так хотел показать эту газету нам? Он любит футбол и очень хорошо рассказывает свои истории».

Футболки из хлопка

«Луческу – человек «старой школы», и он до сих пор сохранил немало особенностей. Одна из них заключается в том, что он отдает предпочтение хлопчатобумажным футболкам. Он был против любой новой и самой технологичной футболки. Когда к нам поступала обновленная спортивная экипировка, то он всегда говорил: «Нет, это не подходит, мне такое не нравится. Я закажу себе из хлопка».

Шипы на бутсах

«Помню, как когда-то он посмотрел на наши шипы и сказал, что они никуда не годятся. Луческу нравилось даже выбирать размер шипов на бутсах игроков. Он любил высокие шипы, просто гигантские. И когда вы только думали, что они большие, он всегда смотрел, и говорил, что шипы должны быть еще больше. Каждый раз, когда шел снег, Мирча говорил нам: «У вас очень низкие шипы». И это было забавно, потому что когда он указывал на кого-то на поле, чтобы пожаловаться, парень спустя какое-то время падал. Это было похоже на волшебство!»

Плохой водитель

«Я также помню, что у Луческу была репутация не очень хорошего водителя, так сказать. Было время, когда он даже врезался в трамвай, когда поворачивал через трамвайные пути в Румынии».

Напомним, Илсиньо выступал за «Шахтер» c 2007 по 2015 годы с перерывом.

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Источник — ESPN

(21 голос)

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Комментарии
    con clusion
      con clusion, 23.09.2020 18:06
    0
    ivtbox, 23.09.2020 17:57
    Чого румуна називають Містер? Дикі люди.
    Так на английском вежливо обращаются к мужчинам. А этот язык - международного общения.
    Если напишут Домнул Луческу, то некоторые опупеют Да и на Л заканчивается одно, и начинается второе...
    Ты можешь писать Пан Луческу
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 23.09.2020 18:01
    0
    con clusion, 23.09.2020 17:57
    А как ты отличаешь вовну от бавовни?
    Шерсть от хлопка это легко...
    Прикинь відрізняю. І навіть знаю що таке лелека та ховрашок..
    Ссылка
    ivtbox
      ivtbox, 23.09.2020 17:57
    0
    Чого румуна називають Містер? Дикі люди.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 23.09.2020 17:57
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 23.09.2020 17:49
    Я завжди читаю текст перш ніж писати коментарі. Так нічого такого немає, але неприємний осад залишається. Щодо розмов з бразильцями, щодо власного вихваляння, водіння... Так дрібниці, але всього цього не було допоки циган в Динамо не прийшов....
    А как ты отличаешь вовну от бавовни?
    Шерсть от хлопка это легко...
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 23.09.2020 17:49
    -4
    Alex86 1, 23.09.2020 17:17
    Там ничего негативного нет вообще-то, почитал бы что ли сначала.
    Я завжди читаю текст перш ніж писати коментарі. Так нічого такого немає, але неприємний осад залишається. Щодо розмов з бразильцями, щодо власного вихваляння, водіння... Так дрібниці, але всього цього не було допоки циган в Динамо не прийшов....
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 23.09.2020 17:24
    -4
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 23.09.2020 17:21
    +2
    Alex86 1, 23.09.2020 17:17
    Там ничего негативного нет вообще-то, почитал бы что ли сначала.
    а зачем читать? Достаточно глянуть заголовок и додумать. Тут таких "читателей" ого-го сколько, увы.
    Ссылка
    Женя Чайка
      Женя Чайка, 23.09.2020 17:20
    +1
    Интересные моменты.Футболёром был неплохим и тренером отличным.Незря же памятник нерукотворный поставили.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.09.2020 17:17
    +2
    Vbolivalnyk-Peter, 23.09.2020 17:14
    Цікаво, а чому поки Луческу не став тренером Динамо цього ніхто не оприлюдював? Скільки вже часу пройшло як Ілсіньйо вже немає ні в Шахтарі ні в Україні.?... Авторитет ФК Шахтар починає все глибше і глибше дно пробивати - те за спортивними принципами, а за життєвими... Це ж як "низько" потрібно впасти, щоб який тільки можна бруд зі застарілих тріщин витягати та виливати його на людину, якій фактично кроти мають завдячувати усім, що зараз вміють і мають (навіть пам'ятника виготовили йому... Вже напевно переплавили...).
    Там ничего негативного нет вообще-то, почитал бы что ли сначала.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 23.09.2020 17:14
    0
    Цікаво, а чому поки Луческу не став тренером Динамо цього ніхто не оприлюдював? Скільки вже часу пройшло як Ілсіньйо вже немає ні в Шахтарі ні в Україні.?... Авторитет ФК Шахтар починає все глибше і глибше дно пробивати - те за спортивними принципами, а за життєвими... Це ж як "низько" потрібно впасти, щоб який тільки можна бруд зі застарілих тріщин витягати та виливати його на людину, якій фактично кроти мають завдячувати усім, що зараз вміють і мають (навіть пам'ятника виготовили йому... Вже напевно переплавили...).
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 23.09.2020 16:57
    +5
    Хлопок и лён...
    Остальное - смерть.
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 23.09.2020 16:56
    +4
    Ничего нового. Дед, кстати, реально был очень толковым футболером. Ну а насчет шипов он был очевидно прав, раз вы падали
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 23.09.2020 16:57
    +5
    Хлопок и лён...
    Остальное - смерть.
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 23.09.2020 16:56
    +4
    Ничего нового. Дед, кстати, реально был очень толковым футболером. Ну а насчет шипов он был очевидно прав, раз вы падали
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 23.09.2020 17:21
    +2
    Alex86 1, 23.09.2020 17:17
    Там ничего негативного нет вообще-то, почитал бы что ли сначала.
    а зачем читать? Достаточно глянуть заголовок и додумать. Тут таких "читателей" ого-го сколько, увы.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.09.2020 17:17
    +2
    Vbolivalnyk-Peter, 23.09.2020 17:14
    Цікаво, а чому поки Луческу не став тренером Динамо цього ніхто не оприлюдював? Скільки вже часу пройшло як Ілсіньйо вже немає ні в Шахтарі ні в Україні.?... Авторитет ФК Шахтар починає все глибше і глибше дно пробивати - те за спортивними принципами, а за життєвими... Це ж як "низько" потрібно впасти, щоб який тільки можна бруд зі застарілих тріщин витягати та виливати його на людину, якій фактично кроти мають завдячувати усім, що зараз вміють і мають (навіть пам'ятника виготовили йому... Вже напевно переплавили...).
    Там ничего негативного нет вообще-то, почитал бы что ли сначала.
    Ссылка
    Женя Чайка
      Женя Чайка, 23.09.2020 17:20
    +1
    Интересные моменты.Футболёром был неплохим и тренером отличным.Незря же памятник нерукотворный поставили.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 23.09.2020 18:06
    0
    ivtbox, 23.09.2020 17:57
    Чого румуна називають Містер? Дикі люди.
    Так на английском вежливо обращаются к мужчинам. А этот язык - международного общения.
    Если напишут Домнул Луческу, то некоторые опупеют Да и на Л заканчивается одно, и начинается второе...
    Ты можешь писать Пан Луческу
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 23.09.2020 18:01
    0
    con clusion, 23.09.2020 17:57
    А как ты отличаешь вовну от бавовни?
    Шерсть от хлопка это легко...
    Прикинь відрізняю. І навіть знаю що таке лелека та ховрашок..
    Ссылка
    ivtbox
      ivtbox, 23.09.2020 17:57
    0
    Чого румуна називають Містер? Дикі люди.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 23.09.2020 17:57
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 23.09.2020 17:49
    Я завжди читаю текст перш ніж писати коментарі. Так нічого такого немає, але неприємний осад залишається. Щодо розмов з бразильцями, щодо власного вихваляння, водіння... Так дрібниці, але всього цього не було допоки циган в Динамо не прийшов....
    А как ты отличаешь вовну от бавовни?
    Шерсть от хлопка это легко...
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 23.09.2020 17:14
    0
    Цікаво, а чому поки Луческу не став тренером Динамо цього ніхто не оприлюдював? Скільки вже часу пройшло як Ілсіньйо вже немає ні в Шахтарі ні в Україні.?... Авторитет ФК Шахтар починає все глибше і глибше дно пробивати - те за спортивними принципами, а за життєвими... Це ж як "низько" потрібно впасти, щоб який тільки можна бруд зі застарілих тріщин витягати та виливати його на людину, якій фактично кроти мають завдячувати усім, що зараз вміють і мають (навіть пам'ятника виготовили йому... Вже напевно переплавили...).
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