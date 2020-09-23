Фетиши Луческу. Илсиньо рассказал забавные истории о работе с Мистером

Бывший полузащитник «Шахтера» Илсиньо, который ныне выступает в заокеанской МЛС за «Филадельфию Юнион» поделился несколькими любопытными историями о совместной работе с Мирчей Луческу в стане «горняков».
Ответственность бразильцев
«В мои дни в «Шахтере» Луческу вызывал в свою комнату всех шестерых бразильцев команды перед играми и говорил: «Если что-то и произойдет в этом матче, то это сможете сделать только вы!» В каждом поединке бразильцы получали огромную долю ответственности за результат, и Мирча очень ясно давал это нам понять».
Пеле из Румынии
«На каждую предсезонную подготовку он брал с собой старую газету, приносил ее нам, чтобы мы могли увидеть. Луческу открывал ее и говорил: «Послушайте, вы должны соответствовать мне! Я был гением с левой ногой» В то время румынская сборная объехала едва ли не весь мир и провела несколько матчей в Бразилии. Больше месяца они играли против клубов и сборных, а Луческу забивал много голов, как Пеле. Понимаете, почему он так хотел показать эту газету нам? Он любит футбол и очень хорошо рассказывает свои истории».
Футболки из хлопка
«Луческу – человек «старой школы», и он до сих пор сохранил немало особенностей. Одна из них заключается в том, что он отдает предпочтение хлопчатобумажным футболкам. Он был против любой новой и самой технологичной футболки. Когда к нам поступала обновленная спортивная экипировка, то он всегда говорил: «Нет, это не подходит, мне такое не нравится. Я закажу себе из хлопка».
Шипы на бутсах
«Помню, как когда-то он посмотрел на наши шипы и сказал, что они никуда не годятся. Луческу нравилось даже выбирать размер шипов на бутсах игроков. Он любил высокие шипы, просто гигантские. И когда вы только думали, что они большие, он всегда смотрел, и говорил, что шипы должны быть еще больше. Каждый раз, когда шел снег, Мирча говорил нам: «У вас очень низкие шипы». И это было забавно, потому что когда он указывал на кого-то на поле, чтобы пожаловаться, парень спустя какое-то время падал. Это было похоже на волшебство!»
Плохой водитель
«Я также помню, что у Луческу была репутация не очень хорошего водителя, так сказать. Было время, когда он даже врезался в трамвай, когда поворачивал через трамвайные пути в Румынии».
Напомним, Илсиньо выступал за «Шахтер» c 2007 по 2015 годы с перерывом.
Источник — ESPN
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если напишут Домнул Луческу, то некоторые опупеют Да и на Л заканчивается одно, и начинается второе...
Ты можешь писать Пан Луческу
Шерсть от хлопка это легко...
Шерсть от хлопка это легко...
Остальное - смерть.
Остальное - смерть.
Если напишут Домнул Луческу, то некоторые опупеют Да и на Л заканчивается одно, и начинается второе...
Ты можешь писать Пан Луческу
Шерсть от хлопка это легко...
Шерсть от хлопка это легко...
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.