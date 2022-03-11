Лига конференций. Победа Ромы, разгром от Фейеноорда

Сегодня в Европе состоялись первые матчи стадии 1/8 финала Лиги конференций.
«Витесс» - «Рома» – 0:1
Гол: Оливейра 45+1
Удаление: Оливейра 79
ПАОК – «Гент» – 1:0
Гол: Куртич 58
«Партизан» - «Фейеноорд» – 2:5
Голы: Натхо 13, Йович 46 – Торнстра 20, 77, Дессерс 52, Гертрюйда 64, Синистерра 71
«Славия» - ЛАСК – 4:1
Голы: Сор 3, 29, Олайинка 83, Траоре 85 – Балич 67
«Буде-Глимт» - «АЗ Алкмаар» - 2:1
Голы: Пеллегрино 39, Сольбаккен 90+1 – Абухляль 73
«Лестер» - «Ренн» - 2:0
Голы: Олбрайтон 30, Ихеаначо 90+3
«Марсель» - «Базель» - 2:1
Голы: Милик 19, 68 – Эспозито 79
ПСВ – «Копенгаген» - 4:4
Голы: Гакпо 21, 70, Доан 50, Зехави 85 – Йоханнессон 6, Биль 23, 78, Лерагер 43
Источник — Sport.ua
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